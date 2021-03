Patentes: no hay que pagar los montos actuales

Deberán ajustarse al tope máximo de 40% de incremento respecto a los valores del año pasado, según lo establecido por una ley provincial sancionada la semana pasada.



Según las autoridades provinciales, esto implica que habrá una nueva impresión y distribución de esas boletas, con los valores corregidos a la baja. Perotti no descartó que se haga una nueva prórroga, en tanto que Calvo pidió que los contribuyentes no paguen hasta no tener calculado el ajuste.



Perotti anticipó, en una rueda de prensa, que pronto habrá una comunicación oficial para dejar aclarado a los contribuyentes cómo deben actuar. Una de las opciones será que los contribuyentes impriman sus propias boletas luego de actualizarlas de manera digital, una vez que estén corregidos los montos a pagar según la nueva fórmula vigente.



A quienes ya pagaron la primera cuota, el reintegro le llegaría a través de descuentos en la 2°, 3° y 4° cuota, pero este mecanismo aún no está definido. Se espera que también haya una respuesta precisa para los contribuyentes que pagaron por adelantado todo el año.



Cabe acotar que los montos con que llegaron las patentes este año responden a una alícuota que se aplica sobre los precios de lista de los vehículos, que el año pasado llegaron a tener incrementos superiores al 100%, por lo que esos “aumentazos” se trasladaron automáticamente a los valores de las patentes.