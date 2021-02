ARB: El básquet masculino regional ya tiene fixture

El torneo Preparatorio dará inicio el 12 de marzo y el programa de partidos de la primera fecha será:



Zona A, Atlético vs. 9 de Julio y Libertad de Sunchales vs. Quilmes. Luego, el 19 se enfrentarán Quilmes vs. Atlético y 9 de Julio vs. Libertad. En tanto, el 26 se enfrentarán Quilmes vs. 9 de Julio y Libertad vs. Atlético.



Zona B, la primera fecha tendrá estos juegos: Unión vs. Independiente y Ben Hur vs. Peñarol. En la segunda jugarán: Peñarol vs. Unión e Independiente vs. Ben Hur y en la tercera, Peñarol vs. Independiente y Ben Hur vs. Unión.



En la segunda rueda se invertirán las localías, pero la cuarta fecha será con los duelos de la tercera, la quinta con la segunda y en la última los de la primera jornada.



El comienzo de los play offs está previsto para el 30 de abril, siguiendo el 7 de mayo y si hay tercer juego el 11. El Súper 4 ya tiene fecha: 23 y 25 de mayo.

FORMATIVAS

Recordemos que las Formativas arrancarán el sábado que viene. La tira A (U13, U19 y U15) tendrá estos juegos: Peñarol vs. 9 de Julio; Atlético vs. Quilmes; Libertad vs. Independiente y Unión vs. Ben Hur. El sábado 13 jugarán las otras categorías invirtiendo las localías.