El Gobierno lanzó el Consejo Económico y Social

En el encuentro realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el primer mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; por el secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del flamante Consejo, Gustavo Beliz, y por los integrantes de ese foro que debatirá con un plazo de 1000 días para encontrar consensos sobre cinco "misiones" prioritarias para el desarrollo nacional.

Ante un público que reunió a dirigentes empresariales, sociales y políticos, Fernández inició su alocución visiblemente emocionado y recordó que la primera vez que se había encontrado con Beliz durante la campaña electoral de 2019, juntos soñaron con la constitución de ese consejo, idea que luego demoró su concreción por la pandemia de coronavirus.

Apelando al diálogo como bandera, señaló que al país no "le fue bien" "creyendo que el secreto es dominar al otro" y reiteró la necesidad de una política que tenga raíces morales y éticas.

El Presidente afirmó que "estar tanto tiempo el uno contra el otro" ha dejado al país "con una sociedad profundamente injusta y desigual".

"Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?", se preguntó en consonancia con los asesinatos de mujeres conocidos en las últimas horas.



El eje del Consejo Económico y Social será el "desarrollo de políticas de Estado" a mediano y largo plazo.

También hizo eje en la cuestión económica y señaló que "como dice el papa Francisco", la "cultura del descarte" ha llevado "al peor de los mundos".

"Si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que debe ser repensado, a la luz de la experiencia que la pandemia nos ha marcado", completó.

En este punto, Fernández afirmó: "Si seguimos haciendo lo mismo, solo obtendremos los mismos resultados".

"No es posible pensar una economía sin ética, la economía es una ciencia humanista aunque nos hayamos olvidado de eso, y lo primero que tiene es poner en valor al hombre y a la mujer en una sociedad", subrayó.

En cuanto a los designados integrantes del Consejo Económico y Social, el mandatario dijo que fueron "convocados para que, de una vez por todas", se pueda construir un "país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", y enfatizó que "no es una mesa para ver qué interés predomina".

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", añadió.

Antes del acto realizado en la sala principal del CCK, Fernández, Beliz y los consejeros mantuvieron una reunión privada que duró aproximadamente una hora y que, según comentó a Télam uno de los presentes, sirvió de presentación institucional.

"Además de Alberto y Beliz sólo habló 'Coqui'", señaló un consejero en referencia al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.



Mientras tanto, el encuentro público fue abierto con el discurso de Beliz, quien afirmó que el foro que hoy se concretó fue "largamente reclamado, soñado por diversos actores" a través del tiempo.

Beliz apoyó sus palabras en las ideas de líderes de talla mundial, como la del expresidente sudafricano Nelson Mandela, pero el llamado al diálogo, a la escucha de la "sabiduría popular" y a "ser la voz de los que no tienen voz" son conceptos que pueden ser referenciados -casi inevitablemente- en los discursos del Papa Francisco.

En ese mismo sentido, la crítica presidencial a la "cultura del descarte" y, como contrapartida, el clamor por un "desarrollo sustentable" por parte del secretario hicieron que, de manera más o menos velada, se sintiera en el CCK "un eco discursivo" con origen en la Santa Sede.

Beliz contrapuso "la sumatoria de las visiones" presentes en el Consejo a la "avaricia de la mirada excluyente" y, citando al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, dijo que hay que "superar el pensamiento único" ya que "los puños cerrados no siembran".

"El Consejo va a tener un horizonte de mil días de trabajo, que se va a organizar en cinco misiones estratégicas para la vida del país, que tendrá cada una cinco proyectos transformadores para discutir los problemas que hacen al corazón y la esencia de la Argentina", indicó.

Los integrantes del Foro se reunirán por primera vez durante la primera semana de marzo y serán asesorados por más de 100 investigadores del Conicet y por un grupo de expertos internacionales, entre ellos, Ricardo Lagos, Dilma Rousseff y José Mujica, expresidentes de Chile, Brasil y Uruguay, respectivamente; y los economistas Jeffrey Sachs, Luigino Bruni y Rebeca Grynspan.

Beliz finalmente anunció que para evitar que la experiencia se transforme en una "revolución caligráfica" que no tenga impacto real, lo que surja del consejo "estará vinculado al sistema de financiamiento público internacional".