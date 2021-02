Boleto educativo gratuito: los alcances y requisitos del beneficio que se lanza este jueves

La inscripción comenzará en los próximos días desde el sitio web del gobierno provincial y habrá alcances y requisitos para poder obtener el beneficio. En tanto, la gestión santafesina informó que continuará funcionando el medio boleto para aquellos que no cumplan los requisitos.

El boleto gratuito será para estudiantes de diferentes niveles y modalidades incluidos alumnos de establecimientos privados y universidades. También podrán acceder docentes y no docentes del sistema educativo provincial.

Para los servicios urbanos, habrá dos viajes por día entre las 6:00 y las 23.30. Para los tramos interurbanos (de menos de 60 kilómetros) serán dos viajes gratuitos por día hábil y en los tramos de más de 60 kilómetros, habrá dos viajes gratis por mes.

Entre los requisitos a cumplir, los estudiantes deberán acreditar que el grupo familiar tiene “ingresos no mayores a dos canastas básicas totales”, actualmente en 108 mil pesos.

Para cumplir el trámite se pedirá una declaración jurada de ingresos y la ID Ciudadana que se hace en el sitio web de la provincia especialmente dedicado al boleto gratuito.