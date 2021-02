Socialistas piden que se conozca el plan de clases presenciales y virtuales para el 2021

La diputada socialista Claudia Balagué, junto con sus pares del bloque, formalizó en la Legislatura provincial los pedidos de informes al Poder Ejecutivo respecto de la planificación para iniciar las clases el próximo marzo, como consecuencia de la falta de información que disponen equipos directivos, docentes, estudiantes y las propias familias, luego de haber escuchado el pedido de diversos sectores de la comunidad educativa.

La intención es conocer el plan de la dinámica escolar, de qué manera, con qué diseños curriculares se organizará la presencialidad y se garantizará el trabajo en la virtualidad, en la modalidad mixta que se anunció el regreso a clases, así como la formación planeada para el personal directivo, docente y de asistencia escolar. Además, solicitan conocer los protocolos de cuidado y seguridad, el cronograma y procedimientos del plan de vacunación y las medidas que tomarán para garantizar el servicio alimentario escolar de manera segura.

“La educación durante la pandemia ha sido una preocupación de toda la sociedad el año pasado, hemos recibido en la Cámara y en la Comisión de Educación a muchos sectores de la comunidad educativa, incluso hemos citado a la ministra al recinto para poder acompañar en este contexto tan complejo, y de hecho lo hicimos con la creación de importantes leyes como la Educación Virtual, el Acompañamiento Pedagógico, ayuda económica para personal reemplazante, hasta la Emergencia Educativa”, explicó Balagué.

“Sin embargo, a pocos días del inicio del nuevo ciclo lectivo, aun no se conocen los planes concretos que organizarán la actividad escolar, no hay certezas de las condiciones de seguridad en las escuelas, desconocemos cómo están trabajando para que la enorme cantidad de estudiantes que no pudieron seguir la escuela el año pasado retomen sus estudios este año, y no queremos que se sigan agravando los problemas en educación”, detalló la diputada.

La infraestructura escolar también es un tema de preocupación para la comunidad educativa, y en este sentido se solicita conocer el estado de los edificios escolares en cuando a reorganización de ingresos y salidas, vías de circulación de estudiantes y docentes, posibles escalonamientos de horarios, provisión de agua segura y suficiente, presencia de lavamanos, condición de los pisos para ser higienizados de modo rápido y seguro, ventilación, y disposición de elementos como termómetros, bandejas sanitizantes, alcohol y barbijos.

El pedido al Ejecutivo también puntualiza el tema del abandono escolar, debido a las cifras alarmantes que circulan públicamente: entre 40.000 y 100.000 estudiantes habrían dejado la escuela en Santa Fe. En este sentido, solicitan los resultados de los relajamientos, las metodologías de medición y el detalle de las estrategias para revincular a niños, niñas y jóvenes con la escuela.

Verano Activo

Balagué también presentó, con el acompañamiento de sus pares, un pedido de informes sobre la implementación del programa Verano Activo, una propuesta de actividades inclusivas para niños, niñas y jóvenes durante enero y febrero, conocido como “Colonias de Vacaciones y Verano Joven” durante la gestión del Frente Progresista, que alcanzó en 2019-2020 a 90 mil estudiantes, en 225 colonias de toda la provincia. Cabe destacar que a través de estas actividades de verano, el Estado lograba acercarse a jóvenes que no estudian ni trabajan y desde estos espacios se trabajaba su integración en programas como el vuelvo a Estudiar o el Nueva Oportunidad.

Este año, aun no se conoce la nómina de localidades alcanzadas por el programa, ni los espacios que están funcionando, cuántos estudiantes participan, qué inversión se ha destinado, qué protocolos se implementan ni el procedimiento de convocatoria y situación de revista de coordinadores y profesores. Tampoco se conocer si continúa abierta esta línea de revinculación de estudiantes que interrumpieron sus trayectorias educativas.

Bibliotecas populares

Finalmente, por iniciativa de Balagué se pide al Ejecutivo información sobre la demora en el pago del Fondo Especial de Asistencia Cultural, creado por ley en 2008 y destinado a Bibliotecas Populares de Santa Fe, cuya interrupción en 2020 ha agravado la situación de estas instituciones culturales.