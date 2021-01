PDP Sunchales: "Repetiremos la estrategia electoral y nos presentaremos sin alianzas políticas"

"Tenemos gente dentro del partido que puede conformar la lista para las elecciones legislativas de este año pero aún no está definida. En principio la estragia es ir sin alianzas pero eso no implica que no nos podamos sentar a dialogar con otros partidos" afirmaron los ediles demoprogresistas María Alejandra Bugnón y Horacio Bertoglio.

La concejala María Alejandra Bugnón aseguró que "nuestra estrategia en las elecciones de este año va a ser presentarse nuevamente como PDP exclusivamente. Tenemos gente dentro del partido que puede conformar la lista pero que aún no está definida. No estamos pensando en dialogar con otros partidos por el momento pero no se puede descartar nada por ahora".

Continuando con ese razonamiento, el edil Horacio Bertoglio expresó que "ustedes podrán comprobarlo que tenemos un buen diálogo con todos los partidos representados en el Concejo Municipal. Obviamente, hay mayor fluidez con los bloques que no son oficialistas porque necesitamos buscar un consenso para avanzar con algunos proyectos cuando no compartimos la mirada del Ejecutivo. Pero también valoramos muchísimo otros partidos que no tienen representación en la Legislatura local, tengan la sana costumbre de aporte legislativo que son muy loables. En principio la estragia es ir sin alianzas pero eso no implica que nos podamos sentar a dialogar".

La temprana definición política del demoprogresimo vernáculo se realizó la semana pasada en una rueda de prensa convocada en el remozado Comité "Lisandro de la Torre" donde María Alejandra Bugnón informó que era la nueva secretaria general del PDP Sunchales, presentando un resumen de la labor legislativa en el período anual que transcurrió desde diciembre 2019 - diciembre 2020.

En el balance 2020, se advierte de que en los 58 proyectos presentados, más de la mitad pertenecen a minutas de Comunicación (unas 39). "La gran mayoría de los pedidos de informes han sido dirigidos al Ejecutivo local, pero también hubo proyectos destinados a los gobiernos provinciales y nacionales" describió Horacio Bertoglio, actual presidente del Concejo Municipal. También se presentaron 22 proyectos de Ordenanzas, 7 de Declaración y 10 de Resolución.

El concejal hizo hincapié también en la labor relacionada en la gestión de acceso a la información pública que llevó adelante el bloque demoprogresista: "Nosotros hemos venido a legislar pero también a controlar. Nosotros observamos que la cantidad de decretos que envía el Departamento Ejecutivo a título informativo al Concejo Municipal ha aumentado notablemente". En un gráfico entregado en dicho encuentro, se puede cotejar que la cantidad de Decretos de 2020 (181) casi ha triplicado los emitidos en 2019 (65). "Ha sido uno de los objetivos de este Bloque que el Ejecutivo envíe en tiempo y forma los decretos y resoluciones emitidos aunque sean a título informativo. Lamentablemente la información que recibimos cuando comenzamos a legislar tenía un año y hasta dos años de atraso. Afortunadamente cerramos el 2020 y practicamente no debían este tipo de información. Marca el ADN con el que hemos llegado más allá de no renunciar a la tarea específica legislativa".