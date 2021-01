Cómo se aplicó el “toque sanitario” hasta ahora en la Argentina

“Lo que ha ocurrido en la Argentina, y en algunas provincias sirvió, es lo que ellos llamaron el ‘toque sanitario’ que es que a partir de determinada hora no se pueda circular por la calle y las fuerzas de seguridad si te ven circulando en la calle, te agarran y te llevan a tu casa devuelta. Y eso funcionó en muchos lugares del interior del país”, sostuvo Fernández en una entrevista que dio el 31 de diciembre último con Radio 10.

Actualmente, algunas provincias del país ya limitaron la circulación en determinado horario.

En Chaco hasta el 21 de enero el Gobierno provincial liderado por Jorge Capitanich (Partido Justicialista) dispuso una “alarma sanitaria” entre las 0 y las 6 horas de cada día, salvo de jueves a domingos donde estará habilitado el funcionamiento de bares y restaurantes hasta las 02:00 horas. Esta medida prohíbe los desplazamientos y la circulación de bienes y personas, salvo aquellos afectados al servicio de salud, seguridad o que cuenten con turno o permiso para circular expedido por la plataforma digital oficial.



Formosa, la provincia comandada por Gilda Insfrán (Partido Justicialista), volvió a la fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 19 de enero. Esto significa que “las personas deberán permanecer en sus residencias habituales, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y sólo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para abastecerse de alimentos, elementos de limpieza y medicamentos”.



El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (Partido Justicialista), dispuso hasta el 18 de enero la prohibición de circular entre las 0 y las 6:30. Ministros de su gabinete afirmaron que se podría llegar a secuestrar el vehículo en los casos en que no se pueda justificar el motivo de circulación.

En Santiago del Estero se dispuso exigir desde el próximo sábado para ingresar a la provincia un test PCR negativo -de hasta 72 horas cómo máximo de realizado - más la declaración jurada o el registro en la aplicación CuidarSE. También se aclaró que "el convenio de libre circulación entre Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán sigue vigente y, por lo tanto, no se exige hisopado en la región por parte de la provincia".

En el caso de pasajeros por vía área, si llegan sin el hisopado, se les realizara uno en forma gratuita en el aeropuerto; mientras que si un santiagueño necesita ir a una provincia que no participa del acuerdo turístico (como Córdoba, Santa Fe, por ejemplo) podrá hisoparse gratis antes de salir y reingresar al territorio provincial en un plazo no mayor a 72 horas.

También hubo límites en algunos municipios puntuales de distintas provincias. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), los municipios de Azul y Rojas limitaron la circulación a la madrugada. Algo similar ocurre en Mercedes (provincia de Corrientes), donde se cerró el acceso a la ciudad por la noche para poder controlar mejor a quienes accedan. El gobierno de Santa Fe, por su parte, también declaró en “cuarentena sanitaria” a la ciudad de Tostado.



Según explicó el Presidente, en Europa también impusieron estos controles “porque la aglomeración de gente viene generalmente en horas de la noche, que es cuando la gente se junta a cenar o a tomar una copa”, y destacó que “durante el día el control de los ciudadanos sigue siendo un poco mejor” ya que “anda con barbijo y está más prevenida pero cuando se juntan con 5 amigos todo se distensiona”.

¿Cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a los confinamientos como medio para luchar contra la COVID-19? El organismo afirma que estas medidas “pueden desacelerar la transmisión de la COVID-19 al limitar los contactos entre personas”, pero que también “pueden tener un profundo efecto negativo en las personas, las comunidades y las sociedades, dado que conllevan casi la paralización de la vida social y económica” por lo que recomienda realizar “intervenciones específicas, donde y cuando sean necesarias, en función de la situación local”.

Este tipo de medidas, como dijo Fernández, han sido tomadas en distintos países de Europa así como también en naciones de la región como Chile, Colombia o Ecuador.