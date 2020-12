Vacuna rusa: comienza la "prueba piloto" de la campaña de vacunación de los 70 mil agentes de salud de la provincia

“Con la vacunación de esta población objetivo inicial, que es la más vulnerable del sistema, solamente vamos a intentar disminuir la mortalidad, las internaciones y las enfermedades graves”, explicó la funcionaria.

Una prueba piloto para la Spunik V

“Entre enero y marzo vamos a completar la vacunación de esta población”, detalló Martonaro a Radio 2, y señaló: “Son pocas las vacunas que han llegado, pero es un buen punto de partida más teniendo en cuenta que para una logística de esta complejidad es interesante. No hay que olvidar que hay que inocular a mucha gente, en simultáneo y conservando la cadena de frío. Eso requiere de nuevas metodologías”.

Las 300 mil dosis de vacunas Sputnik V comenzaron a ser distribuidas: otras 5 millones llegarán en enero, más de 14 millones en febrero y el acuerdo prevé la posibilidad de requerir otras 5 millones en marzo.



“A fin de marzo va a ingresar la segunda vacuna, la de AstraZeneca, que se fue producida por la Universidad de Oxford, mientras tanto se está negociando con otras farmacéuticas para poder a vacunar a todos los argentinos”, explicó Martorano, y aclaró: “Empezar con 12 mil dosis está bien para una prueba piloto. Escalonadamente van a empezar a llegar más y se va vacunar a todo el personal de salud, que en la provincia son unas 70 mil personas”.

Martorano aseguró que se espera que recién para julio o agosto se va a tener vacunada a la mayoría de la población del país y se puede pensar en una inmunización general. “Por eso no hay que bajar los brazos, hay que seguir cuidándose porque la vacunación se va a llevar adelante mirando la posibilidad de un rebrote o de una segunda ola. En 2021 vamos a tener que seguir con los recaudos para evitar contagios de coronavirus”.

“Este fue un año difícil, esperemos que irrepetible, porque las pandemias se dan cada 100 años, evidentemente no sacamos bien las cuentas porque la última fue en en 1918”, reflexionó la ministra de Salud santafesina y agregó: “Nos tocó afrontar cosas que no pensábamos, y no nos da el tiempo a relajarnos porque arranca una campaña de vacunación que es un megaoperativo de escala mundial. Tenemos que estar preparados”.