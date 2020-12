David Giraudo es el secretario general del Justicialismo sunchalense

A continuación, damos a conocer el comunicado del Partido Justicialista de Sunchales:

"El 20 de diciembre de 2020 se ha oficializado la nueva conformación del Partido Justicialista de Sunchales.

La flamante comisión está integrada por representantes de las distintas agrupaciones que trabajaron mancomunadamente en pos de conseguir lista de unidad. El proceso, que derivó en la nueva institucionalización de la Unidad Básica local, estuvo marcado por la solidaridad de compañeras y compañeros que, en más de un caso, debieron resignar sus legítimas aspiraciones personales de cara a la unidad del conjunto.

No obstante, sabemos que la unidad no es un valor en sí mismo si no se tiene, entre las distintas partes que integran y constituyen el todo, una visión común sobre el horizonte que se busca para nuestra ciudad y también para nuestro país.

Con una marcada presencia de la juventud y con paridad de género en la integración de listas, se logró un fuerte recambio generacional, aquella vieja consigna que generalmente se proclama mucho más de lo que se practica.

Entendemos que esta nueva conformación será una herramienta fundamental para dar la disputa y reflexión en torno a la cultura del descarte imperante, que atraviesa transversalmente a todos los sectores sociales y se refleja en hechos de desigualdad, inseguridad, violencia contra las mujeres, discriminación en función del género y odio hacia las minorías y disidencias.

En este marco, apostamos por enaltecer la cultura de la solidaridad. Asumimos esta nueva etapa con la convicción de que ese horizonte común, justo, igualitario y democrático, lo construiremos entre todas y todos.

A continuación, compartimos la integración de la nueva lista:

Secretario General: Giraudo David Ezequiel

Secretaria Adjunta: Clausen Gabriela Alejandra

Secretario Organización: Ponce Luis Daniel

Secretaria Actas: Botto Magalí Pía

Secretario Finanzas: Iturre Daniel Carlos

Secretaria Adoctrinamiento: Giorgis Adriana Marisel

Secretario Afiliación: Gigena Juan Domingo

Secretaria Acción Social: Cuello Paola Viviana

Secretario Prensa y Difusión: Lucero Mauro Lucas

Secretaria de la Mujer: Longoni Celestina Leticia

Vocal Titular 1: Bolatti Ezequiel Bartolomé

Vocal Titular 2: Perez María Azucena

Vocal Titular 3: Cattaneo Fernando Carlos

Vocal Titular 4: Protti Nanci Beatriz

Vocal Titular 5: Cardozo Gustavo Alberto

Vocal Titular 6: Lugones Romina Andrea

Vocal Suplente 1: Cuello Jonatan Ricardo

Vocal Suplente 2: Benítez Leonarda Roberta

Vocal Suplente 3: Barrios Agustín Emanuel

Vocal Suplente 4: Cuello Lorena Vanesa

Vocal Suplente 5: Rosso Daniel Gerardo

Vocal Suplente 6: Flores Susana Beatriz

Ponemos a disposición los teléfonos particulares de áreas clave para el vínculo con la ciudadanía: Secretario General (03493 15661265), Secretaria de Acción Social (03493 15442807) y Secretario de Prensa y Difusión: (03493 15404738)