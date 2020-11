Chevrolet S-10 2021: lanzamiento en Argentina, desde $1.973.900

La marca estadounidense presentó el restyling de su pick up mediana con importantes modificaciones en su diseño, más robusto y agresivo, con un estilo diferenciado para la High Country. Además, sumó más tecnología, con WiFi 4G a bordo, y seguridad, con la incorporación de nuevos asistentes de conducción. Se mantiene el motor turbodiesel 2.8 Duramax de 200 CV para toda la gama, con mejoras en su eficiencia.

La competencia en el segmento de las pick ups medianas se renueva y se hace más intensa año tras año. En 2020, la mayoría de las integrantes de esta categoría recibieron –o recibirán- una actualización. En este grupo está la Chevrolet S-10 que luego de ser develada en Brasil, arribó a nuestro país con importantes novedades en diseño, pero aún más en tecnología y en seguridad.

Al igual que el resto de la gama de la marca, pasará a ofrecer WiFi 4G a bordo gracias a una alianza con Claro, complementando a la tecnología OnStar que ya ofrecía desde la serie anterior. Además, sumó más equipamiento de seguridad activa y pasiva, con nuevos asistentes de conducción y una mejora en el propulsor Duramax para hacerlo más eficiente.

Al respecto, Hermann Mahnke, Vicepresidente de Marketing de GM Sudamérica, destacó: “La evolución de S-10 está pensada para usuarios que pasan mucho tiempo dentro del vehículo y es por eso que el foco de los cambios está puesto en aquellas herramientas o soluciones que sean realmente útiles en el día a día y puedan acompañar de manera práctica y segura a nuestros clientes en todo el país”.





Estas son sus características principales:

Lo nuevo:

Es una nueva actualización de la pick up mediana de la marca del moño, en la que además de modificaciones estéticas sumó más tecnología y especialmente más equipamiento de seguridad, manteniendo su oferta mecánica.





Comenzando por el diseño, las modificaciones se evidencian principalmente en el sector frontal, donde adoptó una nueva parrilla, más fina y con un aplique cromado más prominente en los bordes y el clásico moño dorado en el centro. La toma de aire inferior creció en dimensiones hasta tocar la parte inferior de la parrilla y ahora es de formato trapezoidal, con un aplique en plástico negro que se extiende en toda la parte baja del paragolpes como una suerte de defensa. Por último, también hay que mencionar el nuevo marco para los faros antiniebla, más grandes y ubicados algo más arriba para dejar lugar a la defensa mencionada anteriormente.





La novedad es que ahora la versión High Country tendrá una estética aún más diferenciada y que en este caso en lugar de darle un aspecto más refinado, se buscó resaltar su agresividad y robustez. Inspirada en la Colorado ZR2 estadounidense, incorpora una parrilla diferente a la del resto de la gama, con el monograma Chevrolet estampado y el clásico moño dorado, desplazado a la parte inferior izquierda. Además, la toma de aire central –unida a la parrilla como un mismo conjunto, cuenta con un entramado tipo panal de abejas y terminación en negro brillante.





De perfil se destaca por las llantas de aleación específicas de 18 pulgadas, también diamantadas pero con más detalles en negro y sólo el aro cromado. Como siempre esta variante utiliza una barra de caja más deportiva y pintada del color de la carrocería.

Puertas adentro todas las versiones actualizaron el sistema multimedia, pasando a disponer del MyLink 3, más rápido, con nuevos gráficos y similar al que utilizan el nuevo Onix o la Tracker. Al igual que ambos productos del segmento B, además de compatibilidad para Android Auto o Apple CarPlay, poseen WiFi 4G a bordo con la posibilidad de conectar hasta 7 dispositivos en simultáneo. En las versiones de entrada de gama, la pantalla es de 7 pulgadas, mientras que en las más equipadas es de 8 pulgadas. Además, la cámara de retroceso ahora agrega líneas de guiado.





Mención aparte para el equipamiento de seguridad, uno de los puntos en los que la pick up podía mejorar dado que algunos de sus competidores ya ofrecen u ofrecerán más asistentes de conducción. A partir de ahora, toda la gama cuenta con 6 airbags y la versión High Country agrega varios asistentes de conducción como el frenado autónomo de emergencia o alerta de cambio de carril involuntario. Además, según la marca, la estructura fue reforzada y ofrece hasta un 20% más de resistencia.

Versiones:

La renovada S-10 se comercializa en 9 versiones en total, cabina simple o doble, con 4 niveles de equipamiento (LS, LT, LTZ y High Country), una sola motorización y dos opciones de transmisión y tracción.

Equipamiento de confort:

La versión LS cuenta con aire acondicionado, dirección asistida eléctricamente, radio AM/FM/Bluetooth/USB, computadora de a bordo, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, levantavidrios eléctricos, toma de 12V y tapizado de tela Jet Black/Dark Ash.

La versión LT agrega sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto/Apple CarPlay y reconocimiento de voz, cámara de retroceso con líneas de guiado, también para remolque, volante multifunción, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura, toma auxiliar de 12V trasera, luz de guantera y faros antiniebla.

La versión LTZ suma espejos eléctricos con luz de giro incorporada, abatibles eléctricamente, llantas de aleación de 18”, barras portaequipaje cromadas, sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de 8” compatible con Android auto/Apple CarPlay con conexión inalámbrica, WiFi 4G, tecnología OnStar, sensores de estacionamiento delanteros y traseros climatizador automático, butaca del conductor con regulación eléctrica, y tapizado de cuero Jet Black/Dark Ash.





La versión High Country añade: frontal específico, llantas de aleación de 18” con terminación diamantada y tapizado de cuero Jet Black/Very Dark Atmosphere.

Equipamiento de seguridad:

Con esta actualización, toda la gama cuenta con 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), incluso las versiones de cabina simple. El resto del equipamiento se completa con frenos con ABS/EBD/BA, anclajes Isofix, control de tracción, control de estabilidad, control de balanceo de tráiler, control de descenso, asistente al arranque en pendientes, alerta de cinturón de seguridad desabrochado y apoyacabezas regulables en altura.





Adicionalmente, la versión High Country incorpora alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril involuntario y sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos.

Mecánica:

Se mantiene en toda la gama el conocido motor diésel 2.8 Duramax, que desarrolla 200 CV y 440 Nm de torque en las versiones manuales y 500 Nm en las automáticas. La novedad es que recibió un nuevo turbo, que mejoró el flujo de aire, la curva de potencia y torque, se redujo el lag y el consumo. De acuerdo a la marca, las variantes con caja manual de 6 velocidades logran un consumo de 9,2 km/l, mientras que las versiones con caja automática de 6 marchas registran 8,6 km/l.







No hay cambios en el sistema de tracción 4×2 o 4×4 con reductora y acople electrónico shift on the fly.

Ficha técnica:

Características técnicas y equipamiento nueva Chevrolet S10

Accesorios:

Pack Robustez (CD LS y LT): Estribos, barra de ornamentación y protector de caja de carga.

Pack Protección (CS & CD LS, LT y LTZ): Barra de ornamentación y protector de caja de carga.





Pack Hard Work (CD LS y LT): Barra de ornamentación, estribos laterales, protector de caja de carga, lona marítima y gancho de remolque.

Pack High Country (HC): Barras de techo transversales, gancho de remolque y bedliner.

Precios y garantía:







Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Primeros 5 servicios de 10.000 kilómetros bonificados.