Santa Fe organiza un operativo para vacunar en simultáneo a un millón cien mil pacientes contra el coronavirus

La provincia ya organiza los operativos de inoculación para cuando la vacuna contra el coronavirus, ya sea de fabricación rusa o de cualquiera de los otros países que están en carrera por su fabricación, esté lista y aprobada científicamente. La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, anticipó que el operativo será “masivo, simultáneo y que abarca en principio a un millón cien mil personas”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” que se emite por LT8, la responsable del área salud de la provincia sostuvo que alrededor de once millones de dosis ingresaría al país y que Santa Fe recibiría “un diez por ciento” de ese total.

"Los primeros en recibir las vacunas será el personal de salud en primera línea de atención, efectivos de seguridad, personas mayores de 69 años y ciudadanos de entre 18 y 59 años con comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad", preció Martorano.

Este viernes, alrededor de las 11, se realizará una reunión por video conferencia del Consejo Federal de Salud, integrado por los ministros de salud de todas las provincias y presidido por el titular del área a nivel nacional Ginés González García, donde se volcarán las novedades con respecto a la evolución de la pandemia y los avances sobre las negociaciones para adquirir la vacuna.

"Veremos qué resultados hay de la reunión entre el presidente de la Nación y su par de Rusia. Entre tanto, Argentina tiene contactos y conversaciones, no sólo con Rusia, sino también con los otros países que están muy adelantados con las investigaciones para fabricar la vacuna. Estamos en la fila para recibirlas. Están todos en la fase 3 de producción. Las primeras que estén listas, serán adquiridas por el país. Con una sola marca no alcanzará para la provisión nacional. Cuando las vacunas estén listas, será la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología) la que dará el ok sobre cuáles están en condiciones podrán ingresar al país", indicó Martorano.

"En base a eso _agregó la ministra de Salud_ ya estamos organizando el mega operativo de vacunación. Será simultáneo y casi masivo. Pensamos vacunar en principio a un millón y medio de personas. Incialmente será el personal de salud que está en la primera línea, seguridad, mayores de 60 y entre 18 y 59 años, todas aquellas personas que tengan comorbilidades".

Martorano aclaró que "todavía es muy prematuro" para brindar detalles de cómo será el operativo porque "no se sabe cuántas dosis ingresarán en forma inicial. Como vayan entrando comenzarán los operativos. Hoy estamos armando los equipos de vacunación para luego dar inicio a las capacitaciones". En ese sentido, admitió que no creía que la vacuna llegue en diciembre. "De todas maneras, nos estamos preperando y recibiendo instrucciones para cada una de las vacunas".

Al ser consultada sobre si lo peor de la pandemia ya había pasado debido a la baja de casos que se verificó en Rosario en los últimos días, Martorano respondió: "No puedo asegurar que haya pasado lo peor. Están bajando los casos, especialmente en el sur y empezaron a subir en el centro norte. Trabajamos fuertemente para la contención y todos los pacientes tienen su atención. La curva parece que empezó a amesetarse, pero eso lo confirmaremos en 14 días".