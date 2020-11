Perotti: "Queremos que se extienda la Ley de Necesidad Pública"

"Nosotros consideramos y pedimos la necesidad de continuar con la Ley de Emergencia Sanitaria y la Ley de Emergencia por la Inseguridad. La Ley de Necesidad Pública nos autorizaba a endeudarnos pero no se pudo utilizar ese volumen de endeudamiento más allá de que digan "les dimos un montón"" afirmó el gobernador Omar Perotti en una rueda de prensa realizada en el mediodía del lunes 2, luego de la entrega de móviles policiales y entrega de fondos de Obras Menores y fondos Covid en Sunchales.

Dicha Ley tuvo muchas idas y vueltas porque el Frente Progresista se negaba a dotar de "superpoderes" al Ejecutivo, reflejándose en la votación de la Cámara de Diputados de Santa Fe cuando dio sanción definitiva a la Ley de Necesidad Pública. Fue con 12 votos positivos (representados por los bloques del Justicialismo, Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia) y 34 abstenciones (de las bancadas del Frente Progresista Cívico y Social, Unidad y Participación y Frente Social y Popular).

Perotti afirmó frente a la Comisaría local: "Nos dieron una autorización para pedir plata pero hubiera sido muy perjudicial para los santafesinos y las únicas ofertas eran carísimas. Por lo tanto, no tomamos el total del endeudamiento que aprobó la Legislatura y lo lógico sería que nos extiendan esa autorización para el 2021, con el objetivo de enfrentar todos los desafíos que te generan una profunda crisis económica que arrastramos, sumado a la pandemia. Ahí el Estado tiene que estar muy presente y la mejor forma es pudiendo generar acompañamiento e inversiones, y eso requiere poder captar recursos".

El cambio en la Jefatura de la Unidad Regional V: "Si algo no va, se corta rápido"

Ante la consulta sobre si el recambio del Director de Policía, Claudio Romano de la Jefatura de la Unidad Regional V, cuando había asumido a principios de mayo de este año, no era perjudicial por el corto período que había estado en el cargo, donde seguramente en ese lapso tomó un conocimiento cabal de la inseguridad de la región, el mandatario santafesino respondió: "Desde el primer día fuimos muy claros. No había plazos sino objetivos. Nos damos cuenta enseguida quien está comprometido y quien no está respondiendo por motivación, cuestiones personales o no ajustarse al pensamiento de lo que nosotros estamos necesitando. Ahí rápidamente uno tiene que tomar una decisión. Si algo no va, se corta rápido".