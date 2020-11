El segundo presupuesto de la discordia

El Frente Progresista Cívico y Social no está dispuesto a acompañar el presupuesto 2021 elaborado por Omar Perotti en los términos en que fue redactado: “van por todo”, se escuchó vociferar en los desolados pasillos de la legislatura: “es un presupuesto discrecional, donde el Poder Ejecutivo concentra todas las partidas, y perjudica a municipios y comunas; la prueba más contundente es la eliminación del Plan ABRE, del cual este año no ejecutaron un solo peso presupuestado”, retumbó.



Miguel Lifschitz se sentó el pasado jueves a las cuatro de la tarde con el Gobernador Perotti, quien le hizo notar la necesidad institucional de aprobar el presupuesto, básicamente antes de fin de año, además de las leyes de conectividad y seguridad. El viernes, el FPCyS se anotició de un decreto que declara “inaplicable” por “inconstitucional” la ley 13.896 que extiende el Plan ABRE a la totalidad de los municipios, iniciativa de los senadores peronistas Armando Traferri y Rubén Pirola. Y ese mismo día – viernes – advirtieron que en el presupuesto 2021 el icónico Plan ABRE es mutado al Plan Incluir.



En el bloque de diputados radicales que preside Maximiliano Pullaro prevalece la idea de no aprobar del presupuesto la extensión de la Ley de Necesidad, como tampoco ningún gravamen, en el anexo tributario, que tenga que ver con el juego, toda vez que el propio Pullaro junto con Fabián Bastía (acompañados por Sergio Basile, Silvana Distéfano y Marcelo González) denunciaron ante la justicia el viernes el otorgamiento “ilegal” a los casinos de Santa Fe, Rosario y Melincué de apuestas online o virtual por 15 años. Desde Lotería, su Vicepresidente (citado al recinto por los mencionados legisladores) Rodolfo Cattáneo explicó que esa modalidad de captura de juegos “ya están autorizados dentro de la Provincia” y que no existe delito alguno porque “está en el marco de las potestades que tiene el gobierno para administrar”.

Perotti puso el gabinete en comisión

Insólitamente a casi 50 días de cumplir el primer año de mandato, el Gobernador Perotti rompió el molde: anunció que está pensando en cambiar figuras de su gabinete. Una vez más la pandemia (¡si supiera el SARS-CoV-2 para todo lo que es utilizado!) fue el argumento utilizado por el Primer Mandatario para justificar remociones. “como mínimo serán dos”, confió una fuente a este Diario; ¿no es exponer al gabinete a un desgaste innecesario?, inquirimos a otra fuente: “el desgaste lo sufre la gestión si hay funcionarios que no funcionan”, parafraseó a la Vicepresidente.

Las prioridades de un Gobernador incomprendido (por la oposición)

Al Gobernador Omar Perotti lo exaspera que la oposición no dimensione las ideas bisectrices de su gobierno, y tan solo se concentre en criticar y, porque no, poner palos en la rueda; de la misma manera quienes, desde el periodismo, no muestran las contradicciones de la oposición, y sólo se detienen en subrayar las existentes dentro del peronismo.



Por ejemplo con la adhesión de la provincia de Santa Fe a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo (ley de ART), donde nadie hizo notar que mientras Miguel Lifschitz como Gobernador la enviaba, Antonio Bonfatti desde Diputados la frenaba.



El Gobernador quisiera que se resalte que Santa Fe es la Provincia que menos cayó en actividad industrial en plena pandemia (fue la primera en autorizar con protocolos a las industrias).



Acerca de nuestra observación de no haber continuado con el programa Prosumidores, sobremanera cuando el propio ahora titular de la EPE Mauricio Causi presagia aumentos y cortes para el año que viene, el Gobernador pidió que dentro de los objetivos del nuevo ministerio de Cambio Climático se privilegie a los clubes para que generen energía. Perotti señala que los clubes consumen más que las familias y siempre les cuesta pagar la luz, y además de cumplir una función social primordial.



Otra de las iniciativas medulares de su gestión es el Plan de Conectividad (que corre serios riesgos de quedar frenado en el parlamento) donde el Gobernador interpela sobre la mala conectividad, y cree que no hay una justa proporcionalidad entre servicio y rédito económico entre quienes hoy la brindan. De allí la importancia de la presencia activa del Estado.



La “capciosa acusación política” de volver a la ciudad de San Cristóbal (había estado 48 horas antes en una inauguración edilicia) para celebrar el mítico 17 de octubre, sospecha que fue una malintencionada deformación informativa toda vez, asegura, que fue a un acto (de apertura del nuevo taller de pares montados ferroviarios) junto con el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia y mediante video conferencia el ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni, para mostrarle al ministro nacional los avances de las obras, y pedirle que pise el acelerador en ese tema que en lo inmediato es fuente de trabajo para casi 100 personas en San Cristóbal.



En definitiva, Perotti aspira a dejar una Provincia conectada a internet de calidad, con ferrocarriles interrelacionados con la Hidrovía del Río Paraná. “76% del movimiento del FFCC se da en Santa Fe y Casi el 80 por ciento de la producción nacional sale por los puertos santafesinos”, argumenta.

“Vamos a dar un salto de productividad histórico”, se entusiasma ante sus interlocutores.

Argentina distópica

Mientras tanto, Omar Perotti arribará al primer año de mandato nuevamente enfrentado con Miguel Lifschitz, con quien hace poco más de 72 horas compartió una foto en torno de una mesa de diálogo; presea simbólica tan anhelada por el arco político nacional en estos azarosos momentos de la vida argentina.