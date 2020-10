Argentina, un país signado por la desconfianza

Los reactores se recalientan peligrosamente con la sucesión de hechos acecidos en los últimos tiempos atropelladores de la institucionalidad, sin que nadie atine a enfriarlos, que podrían transformar a la Argentina en Fukushima. Nada que no haya adelantado Eduardo Duhalde, quien desde su casa en Lomas de Zamora insistió ante LN + que "nuestro país es un barco a la deriva (..) éste es un país desordenado y descontrolado”.

¿Otra 125?

El guevarismo tardío (diría Asís) de Grabois con su fantasiosa experiencia revolucionaria entrerriana, podría ser el desencadenante de un episodio que el Presidente ya sufrió: otra 125.

El abogado y ruralista santafesino Ignacio Mántaras, (secretario de CARSFE y Sociedad Rural de Sta. Fe) colaboró con el abogado Rubén Pagliotto en la redacción del escrito de apelación de la familia Etchevehere ante el Juez de Garantías y Transición de La Paz, Dr. Raúl Flores. Mántaras nos explica que “el fallo es malo, ya que el objetivo del desalojo como medida cautelar del proceso penal, tiene como objeto restablecer el orden prohibiendo que nadie pueda hacerse justicia por sí mismo, y tiende a restablecer el estado anterior a la usurpación; pero – alude el abogado santafesino - el Juez Flores, con su curioso criterio, lejos de pacificar, acrecienta el conflicto”.

Fronteras políticas adentro

Aunque se moleste con quienes se lo advierten, el Gobernador Omar Perotti también arrastra prejuicios, por ahora políticamente internos.

El peronismo legislativo actúa con cierta libertad de criterios con respecto de la Casa Gris; “yo no me quiero pelear más con Perotti ni con la bancada”, argumentó el peronista Renovador Oscar “Cachi” Martínez, al no participar del debate sobre las ART, que obtuvo políticamente el voto negativo de la bancada de seis (menos Martínez) peronistas, pero positivo de los 12 senadores PJ; Martínez tampoco había participado en la votación de la ESI.



“Esto muestra la ductilidad del PJ”, analizó siguiendo la lógica peronista, un asesor radical. Nosotros nos inclinamos por pensar que esta vez las disidencias “van en serio”. Después, más cerca del armado de listas se verá.

Exactamente lo mismo sucedió con el veto a la ley de apoyo económico para los aspirantes a reemplazos docentes: mientras los diputados peronistas lo rechazaron, los 12 peronistas “bancaron a Perotti” aceptándolo; no sin antes asegurarse mediante nota firmada por el Ministro de Gestión Pública, que el Poder Ejecutivo se comprometiese a pagarle a esos reemplazantes (unos seis mil) un “IFE provincial” de 10 mil pesos durante noviembre y diciembre.

Internet en banda complicada

El Senado peronista también voto la Ley de creación de Santa Fe Redes y Servicios (SAPEM), (ex Santa Fe Gas y Energías Renovables), ampliándose sus objetivos para la prestación de servicios y el desarrollo de infraestructura en redes, para conectar los distintos centros poblacionales del territorio provincial en materia de comunicación y abastecimiento energético, uno de los proyectos, junto con el FFCC, neurálgicos para la gestión de Omar Perotti. El senador “perottista” Alcides Calvo entiende como “muy importante la sanción del proyecto, por cuanto se constituirá en una importante herramienta que sin dudas contribuirá a mejorar la conectividad en toda la provincia de Santa Fe”.

Los senadores radicales se abstuvieron. No la tienen clara. Y difícilmente pase el filtro del mayoritario FPCyS de Diputados. El diputado radical en Juntos por el Cambio Alejandro Boscarol no le ve mucho sentido a la creación de una nueva empresa estatal, “y mucho menos endeudar a la provincia en una suma 10 veces superior a lo estimado”, mientras que su compañero de bancada Julián Galdeano propone una instancia de escucha a las partes.

Los “cableros” (operadores de TV por cable e internet) de toda la Provincia no quieren que la Provincia se inmiscuya en lo que técnicamente se denomina “ultima milla” esto es, la prestación del servicio en los ejidos urbanos, donde ellos ya tienen que competir con cooperativas y otras empresas privadas; “si se mete el Estado, nos fundimos en cuatro meses”, quizás exageran desde la ASTC.

Desde la Casa Gris argumentan: “queremos trabajar con ellos (los cableros) para fortalecerlos, pero no podemos tener una SAPEM que en el inicio tenga prohibida la prestación del servicio al usuario final”.

Ahora, los 100 millones de dólares

Los senadores radicales le dieron al peronismo preferencia para una sesión al tratamiento de la otra normativa complementaria de la antes mencionada: Santa Fe mas Comunicada, para construir 4.000 kilómetros de fibra óptica que garantice el acceso a internet de calidad a las 365 poblaciones de la provincia y provea wifi libre a 134 barrios populares de Rosario y Santa Fe, con una inversión de 100 millones de dólares que financiará el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Los frentistas y algunos peronistas también, quieren saber si realmente habría que invertir semejante cifra para cubrir una demanda que, al decir de los “cableros”, en por lo menos más del 50% ya está satisfecha por operadores privados que no solo brindan fibra óptica, sino satelital y 4G.

¿Paridad o cupo?

El senador Felipe Michlig, a instancia de su bancada, ponderó el trabajo realizado por sus correligionarios diputados Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía en la arquitectura del artículo quinto de la Ley de Paridad (de género) para los cuerpos colegiados (concejalías, comisiones comunales y diputaciones), toda vez que advirtieron que en los dictámenes conjuntos de las comisiones de Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales, el sistema de “paridad” podría generar que en el caso de una interna ajustada, una de las listas pondría la totalidad de sus hombres y la otra la totalidad de las mujeres; con la redacción propuesta – aceptada por el socialismo en Diputados y el peronismo en Senadores- se encontró la solución práctica: transformar la “paridad” en “cupo”. El final será el mismo: 50 y 50.

La Ley no aplica la paridad de sexo (esta columna se resiste a hablar de “género”) en el cargo de Gobernador y Vice; pero a instancias del radicalismo senatorial, el sexo será complementado entre titular y suplente en la lista de senador.

Verano caliente (¿y con cortes?)

El interventor de la EPE Mauricio Caussi, tras advertir que "es imposible prometer que no haya cortes" de energía en el verano, porque “el congelamiento de tarifas fue un límite para mantenimiento y obras”, anticipó que la intervención está a días de terminar para que se normalice la firma estatal (¿Causi Presidente, Alberto Joaquín Vice?).



Mauricio Causi convalidó la deuda de 13.000 millones de pesos con la distribuidora Camessa, aunque se excusó diciendo que “heredamos una deuda de 5.000 millones de pesos, y la recaudación en el período enero septiembre estuvo en 7.500 millones de pesos menos que lo aprobado en el presupuesto 2020. Los 5.000 más los 7.500 millones son casi los 13.000 millones que le debemos a Cammesa", expuso.

Cambio climático y energías renovables

El Gobernador Perotti remitió al parlamento un ambicioso proyecto de Ley de Acción Climática. Momentos después, la legislatura le dio sanción definitiva al “Programa provincial de migración a biocombustibles” en la provincia de Santa Fe, que establece el uso obligatorio del biodiesel en los vehículos de transporte de pasajeros. Santa Fe posee 18 plantas productoras de biodiesel que no la están pasando bien.

Ante la advertencia de Causi sobre los cortes de luz, sería auspicioso que desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que dirige Erika Gonnet, se siga promocionando el programa Prosumidores para que los usuarios de la EPE, además de bajar costos, puedan inclusive venderle energía a la EPE como hará en Venado Tuerto Seeds Energy, que generará 2 MW de potencia eléctrica a partir de marlos de maíz que alimentarán a la red pública. “Nuestra provincia tiene el 80% de las plantas de biocombustible y el 30% de las de biogás de la Argentina”, señaló Perotti en el acto.