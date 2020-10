Rafaela: Elaboran ibuprofeno inhalatorio y lo ofrecen gratuitamente a enfermos

Desde que la provincia de Santa Fe aprobó el tratamiento con ibuprofeno inhalatorio para los enfermos de Coronavirus, muchos pacientes contagiados ya lo están requiriendo, por lo que su elaboración y distribución está creciendo a gran escala en el territorio provincial. Este tratamiento requiere del consentimiento del paciente en acuerdo con el médico que se lo ofrece.

En Rafaela, el farmacéutico Héctor Mainero, lo produce y distribuye de forma gratuita para todos los enfermos de Covid y en diálogo con Radio Universidad / CASTELLANOS, Mainero expresó: “Yo lo venía utilizando para mesoterapia, pero no para esta aplicación inhalatoria”, detalló y comentó que a partir del tratamiento que pertenece al Dr. Beltramo, ahora comenzó a producirlo “para satisfacer la demanda de enfermos de Covid-19”. Hasta entonces, solo lo elaboraba por pedidos o en menor cantidad, pero ahora comenzará a hacerlo en mayor escala.

Ofrecerlo gratuitamente

El farmacéutico reveló que este tratamiento se estaba esperando en la Provincia, y que desde que se habilitó, comenzó una gran saturación de pedidos. Pero llevando tranquilidad a la población rafaelina y de la región, expresó: “Yo tengo para hacer cantidad de ibuprofeno inhalado, no va a haber problema de abastecimiento. Lo que sí, cabe aclarar, es que se la vamos a dar de forma gratuita solo a los enfermos de Covid, porque hay mucha gente que lo está pidiendo para prevenir la enfermedad, pero si es así, no va a haber dinero que alcance para satisfacer a todos lo que quieren prevenir”.



Mainero expresó que tanto las autoridades de la Municipalidad de Rafaela, como las del Hospital Dr. Jaime Ferré y sus médicos, ya están al tanto de que lo está elaborando, y lo van a empezar a usar. Además, contó que ya envió el medicamento a otras localidades dentro del territorio provincial, de las que recibió gran agradecimiento y mensajes de afecto tanto de los pacientes como de los médicos. “Esto me llena de orgullo, me hace escapar una lágrima todo lo que me llega”, dijo el farmacéutico.

Stock

Mainero manifestó que por el momento se produjo un desabastecimiento del ibuprofeno que se solubiliza, “está agotado”, pero las autoridades provinciales aseguran que lo van a solucionar en poco tiempo. A pesar de esto, expresó que su farmacia tiene stock, “hay cantidad para hacer. No está el ibuprofeno inhalado listo, pero sí para hacer. Que se quede tranquila la gente porque hay”, concluyó el farmacéutico.