El gobernador analizó con intendentes y presidentes comunales las medidas frente al aceleramiento de casos de COVID-19 en la provincia

Provincia 20 de septiembre de 2020 Por Gobierno de la provincia de Santa Fe

“La clave en lo local es disminuir la movilidad, y en particular la de aquel nexo ya directo, aunque no esté hisopado. Si es conviviente del que dio positivo, que cumpla el mismo esquema de aislamiento ya, que no espere que lo vengan a hisopar afirmó Perotti. El mandatario santafesino resalto "es fundamental tener el control, como se hizo en el inicio, de todas las personas que provengan de zonas con circulación comunitaria. El ejemplo más tradicional en nuestra provincia: estudiantes de Santa Fe o de Rosario que vuelven a su casa, no puede estar circulando".