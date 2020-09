Advierten que el presupuesto nacional 2021 retacea fondos a Santa Fe

La provincia — al igual que San Luis — cuenta con un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia desde 2015, aunque hasta el momento no logró recuperar esos fondos.

“Preocupa que no estén las partidas en el presupuesto, una de las iniciativas más importantes de todas las que discutimos en el Congreso. Hablamos de la proyección del gobierno para el año próximo respecto de la distribución de dineros y la realización de obras públicas en la provincia”, aseguró a La Capital el diputado nacional socialista Enrique Estévez.

El legislador recordó que la deuda, que ahora llega a 100.000 millones de pesos, “se generó durante la administración de Cristina Kirchner” y que el entonces gobernador Hermes Binner recurrió a la Justicia para revertir la situación. “Un fallo de la Corte Suprema le dio la razón y sancionó ese recorte de 15 por ciento. Durante la gestión de Mauricio Macri intentamos que se restableciera el pago de esa acreencia, pero no hubo acuerdo”, añadió.

Desequilibrio

El socialista también reprochó que los presupuestos “queden como idea simbólica, porque al final no se cumplen”. Y subrayó: “Si bien esperamos una reparación, no parece existir un plan que pueda modifica esa realidad, incluso progresivamente. No vemos voluntad de redistribuir el dinero y terminar con la inequidad”.

En esa línea, Estévez recordó que Santa Fe le viene aportando a la Nación, en concepto de retenciones, “unos 90.000 millones de pesos, pero nada vuelve a la provincia de ese dinero”.

Otra fuente ligada al socialismo deslizó a este diario: “El presupuesto nacional es del orden de los 8 billones de pesos y el stock de deuda ronda los 100.000 millones. Si pensamos en un pago de la misma en cinco años, cinco cuotas, a valor de 2021, de alrededor de 20.000 millones de pesos, es una cifra absolutamente insignificante en contraste con la proyección de gastos”.

“Incluso, si hablamos de la reciente reasignación vía decreto de fondos de la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires, es menos de la mitad de lo que significaría para el año próximo esa decisión discrecional destinada a un problema de seguridad”, concluyó.

En octubre de 2019, el entonces gobernador Miguel Lifschitz había pedido celeridad a la Corte Suprema para que definiera, como en el caso San Luis, el monto definitivo por la quita en coparticipación entre 2008 y 2015.

Incluso, el ministro de Economía provincial, Walter Agosto, había advertido en julio acerca de la falta de movimiento del expediente con el reclamo del pago de la deuda del gobierno nacional.

Por lo pronto, en el proyecto de presupuesto remitido por la Casa Rosada al Congreso no hay pronunciamiento alguno sobre las deudas con Santa Fe y San Luis por la detracción del 15 por ciento de coparticipación.