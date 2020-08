La Liga Rafaelina no suspende

Cuando todo parecía que la temporada 2020 de Liga Rafaelina de Fútbol iba a darse por finalizada, en la tarde de este sábado 29, los propios dirigentes de los clubes, decidieron esperar, volver a las prácticas y si las condiciones están dadas, antes de fin de año jugar un petit torneo. Decisión ‘bomba’, ya que la mayoría de las ligas de la zona, incluida la Santafesina, ya bajaron la persiana hasta 2021.

En primer lugar, aquellos clubes que lo deseen, podrán volver a las prácticas el próximo 7 de septiembre, con los respectivos protocolos aprobados por el Municipio y/o Comunas Locales.

Y queda abierta la posibilidad de jugar algún torneo antes de fin de año, si es que las condiciones sanitarias lo permiten y el Consejo Federal lo habilita. Eso si, sería un torneo no oficial, y ningún club tendría la obligación de participar.

Tras la reunión, la Liga emitió el siguiente comunicado:

“El presidente Fabián Zbrun comienza haciendo un resumen de todo lo acontecido desde el inicio de la pandemia a la actualidad; informando que se habilitaron las prácticas a partir del 7 de septiembre. La Liga, en fecha 12/05/2020 s/ Boletín Oficial N° 2.838, había suspendido los torneos oficiales programados para el 2020. Seguidamente anuncia que desde AFA y el Consejo Federal están solicitando a las Ligas las medidas que tomarán en lo que resta del año.

Informa que le acercaron una nota firmada por jugadores, técnicos y árbitros, en la que se solidarizan con la parte dirigencial de los clubes. Su interés es facilitar un espacio que surjan ideas para colaborar con costos y así poder realizar algún tipo de competencia en lo que resta del año.

Luego de la introducción, la Mesa Directiva hace una propuesta para lo que resta de la temporada: habilitar el inicio de las prácticas para aquellos que quieran comenzar a partir del 7/9, con los protocolos aprobados por los Municipios y comunas locales, con la responsabilidad necesaria para que se cumplan y así evitar contagios; y dejar abierta la posibilidad para que en los últimos meses del año, si las condiciones sanitarias lo permiten y el Consejo Federal lo habilita, hacer un torneo no oficial (amistoso/optativo) en las categorías que el Consejo Directivo lo determine (infantiles, inferiores, Primera, Femenino, etc), sin obligación de participación y eximiendo de penas a quienes no participen.

Seguidamente se da la palabra a todos los clubes para que emitan su opinión (se tuvo asistencia perfecta), en la que se escucharon distintas voces, con aquellas instituciones que tienen intenciones de jugar algo a fin de año, y otras que quieren dar por finalizada la temporada sin ningún tipo de competencias.

Luego de debatir, se determina aprobar lo propuesto por la Mesa Directiva”.