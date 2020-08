El ministro Sain ya reemplazó al jefe de la policía pero Sarnaglia dice que nadie le avisó

El jefe de la cartera de seguridad provincial, Marcelo Sain, en su red de Twitter subió en un mensaje manifestando: “Trabajando con la Jefa de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, en la conformación de los nuevos mandos superiores de nuestra institución policial”. Sin embargo, el propio Sarnaglia afirmó a las 18.05: “A esta hora yo no he presentado mi renuncia y no he recibido llamado telefónico, WhatsApp, mensaje o documento que disponga mi cese de funciones".

El comisario general retirado Víctor Sarnaglia pasó este viernes por el Centro de Justicia Penal, declaró como testigo ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigan una red de casinos clandestinos que operaba bajo la protección de ciertos sectores policiales y de algunos fiscales, y dejó de ser el jefe de la policía de prevención de Santa Fe. Al menos eso dijo oficialmente un vocero del Ministerio de Seguridad provincial poco después de las 16:00 de ayer y fue ratificado 55 minutos más tarde por el jefe de la cartera, Marcelo Sain, en su red de Twitter. Allí, en un mensaje acompañado por la foto que ilustra esta página, manifestó: “Trabajando con la Jefa de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, en la conformación de los nuevos mandos superiores de nuestra institución policial”.

Inmediatamente, el propio Ministerio dio a conocer la resolución Nº 1031 fechada ayer mismo que con la firma del propio Marcelo Sain disponía el nombramiento de nuevos jefes de la plana mayor de la fuerza, cesaba la intervención de la Unidad Regional XVII con asiento en San Lorenzo y designaba los titulares de las distintas unidades regionales santafesinas, incluída la UR II con asiento en Rosario que dejó de ser comandada por el sudirector Danilo Villán (quien se hará cargo de la Policía de Seguridad Vial) para ser reemplazado por el director Daniel Alejandro Acosta y la subdirectora Jorgelina Adriana Llopart.

Sin embargo, desde su casa de la ciudad de Santa Fe el propio Sarnaglia le dijo a La Capital a las 18:05: “A esta hora yo no he presentado mi renuncia y no he recibido llamado telefónico, WhatsApp, mensaje o documento que disponga mi cese de funciones por lo que, entiendo, sigo gozando de la licencia que pedí el martes para ponerme a disposición de la Justicia en la causa por la connivencia de ciertos sectores de la fuerza y algunos fiscales con una red de juegos clandestinos y en la cual se me citó para prestar declaración como testigo”.

Para cerrar la jornada, cerca de las 21:00 desde el mismo Ministerio se confirmó que no se había notificado “por escrito a Sarnaglia de la decisión, pero ésta ya fue tomada y eso quedó claro en el tweet del ministro. Ahora el gobernador deberá firmar las resoluciones correspondientes a su reemplazo por la subdirectora Chimenti”

Desde el pasado 12 de diciembre, cuando asumió al frente del Ministerio, Sain mantuvo un sinnúmero de cortocircuitos con el comisario general retirado Sarnaglia, quien fue propuesto para conducir a los 21 mil hombres y mujeres de la fuerza por el propio gobernador Omar Perotti. A tal punto que es sabido públicamente que el primer mandatario llegó hasta su casa en el humilde barrio El Pozo, al este de la capital santafesina, para convocarlo a trabajar con él. Y esos cortocircuitos se profundizaron esta semana cuando desde el Ministerio se hizo saber por distintos medios un mensaje claro y contundente: “Sarnaglia no vuelve a su puesto tras el pedido de licencia. Declara ante la Justicia y se va a su casa”. Entonces los cables del área de Seguridad que ya echaban chispas, el mediodía de ayer se prendieron fuego y explotaron caída la tarde con el cruce de posiciones entre ambos funcionarios.

Mientras Sarnaglia salía del Centro de Justicia Penal pasado el mediodía, el ministro Sain daba una entrevista al programa Trascendental, en LT8. Allí el titular de Seguridad dio por depuesto a Sarnaglia. “Nosotros le pedimos el martes que se tomara una licencia para afrontar su citación ante la Justicia y fue después de que trascendieran una esquela en la cual un empresario de juego clandestino dice que había que pagar determinada cantidad de dinero a «Sarna» para el funcionamiento de sus salas y algunos audios en los cuales Sarnaglia se refería a que todo esto era una operación política montada en su contra”, dijo Sain. Y agregó: “Sarnaglia no tiene que defenderse de nada. Él fue citado a declarar como testigo y no como imputado. Tiene que dar cuenta de lo que sabe sobre determinadas causas y nada más. Por eso nos pareció desatinado que planteé que ésto respondía a cuestiones de operaciones políticas, porque la verdad es como decir que toda la causa que se lleva en Rosario sobre juego clandestino sería una operación y eso es algo grave. Nosotros lo desmentimos rotundamente. Son los fiscales los que deben indagar si la mención en esa esquela hacía referencia a él o no”.

Asimismo, el ministro explicó que fue él quien firmó “la licencia sin plazos” para el comisario retirado y designó a Emilce Chimenti como la nueva jefa de la policía santafesina. “Es ella la que hoy ejerce la dirección de la fuerza en todo sentido. De hecho estamos estructurando los mandos de la plana mayor y de las unidades regionales, lo que demuestra que no hay doble comando en la policía. Ni ahora, ni antes, ni después. La elección de la propia Chimenti como subjefa de Sarnaglia la hicimos nosotros desde el Ministerio porque las decisiones más sensibles en la policía son tomadas por nosotros y se bajan como órdenes para que se cumplan”.

Al hablar del doble comando Sain se refería a un audio que trascendió en el cual Sarnaglia le decía a un amigo: “Yo no sé como sigue ésto, hermano. Ya he presentado no menos de tres veces la renuncia. Estoy podrido de ésto. Yo le he prometido al gobernador que me quedaba hasta el final de su mandato. Pero hoy sacan otra operación diciendo que yo no vuelvo. Y no es lo que yo hablé con el gobernador. Esto se aclara y yo vuelvo. El viernes declaro y el lunes estoy de vuelta en mi cargo. Ahora vamos a saber quién manda, si éste (Sain) con sus operaciones, llenándole la cabeza al gobernador.”

“Acá no hay doble comando, hay uno solo que es el del gobernador y el del ministro de seguridad —aseguró Sain—, a tal punto que hemos decidido que las policías (preventiva, de investigaciones y de control interno) no tomen decisiones políticas en torno a la seguridad pública ni en cuanto a los lineamientos estratégicos de sus servicios porque lo hacemos nosotros. La estructura de mandos superiores de la fuerza la definimos Germán Montenegro (secretario de Seguridad) y yo en acuerdo con el gobernador. Eso fue así al principio, cuando sacamos un centenar de policías de la estructura de mando y los fuimos reemplazando desde el Ministerio en una clara muestra de conducción política.”

Indudablemente, queda claro que Sain se ha ganado el respaldo del gobernador Omar Perotti y tal como él lo sostiene, es quien manda en el Ministerio de Seguridad y, por ende, sobre la policía de la provincia.

Al respecto, en el diálogo con este diario, Sarnaglia explicó que “al no recibir documento alguno que certifique mi cese de funciones, estimo que mi licencia sigue en pie. Pero más allá de eso, a mí lo que más me preocupa es el destino de los 21 mil policías que hay en Santa Fe y que hoy no saben a quien responden o qué tienen que hacer”.