Nuevo Peugeot 208: lanzamiento en Argentina, desde $1.210.300

Semana a semana, la nueva generación del Peugeot 208 va cumpliendo con los plazos e hitos establecidos: primero fue el anuncio del inicio de su producción a fines de julio (ver nota). Tan sólo unos días después, el 4 de agosto, la marca confirmó la etapa de preventa para nuestro mercado (ver nota) y la semana pasada informó el envío del primer lote de unidades exportadas a Brasil (ver nota). Ahora, la firma gala llevó a cabo el lanzamiento oficial y como es habitual en este contexto de pandemia de coronavirus, de manera online a través de una transmisión vía streaming.

Como ya se sabe, el renovado hatchback se fabrica en el complejo industrial de El Palomar, que recibió una inversión de U$S 320 millones para radicar allí la moderna plataforma modular compacta CMP, modernizar gran parte de la línea de montaje, planta de pintura y localizar dentro del mismo predio a varios proveedores.





Al respecto, Franklin Bendahan, Director de Marketing de Peugeot Argentina, afirmó: «El nuevo 208 llega al mercado argentino dispuesto a convertirse en la nueva referencia dentro del segmento B, no sólo por su diseño innovador, sino también por ofrecer equipamientos de confort y seguridad que, junto a la redefinición del puesto del conductor con el I-Cockpit 3D, potencian en su máxima expresión la experiencia de conducción. Es fundamental que todos los interesados en este nuevo 208 puedan vivir la sensación inigualable que brinda este nuevo modelo al manejarlo. Por este motivo, los invitamos a todos a realizar un test drive en nuestra red de concesionarios oficiales de todo el país».

Estas son sus características principales:

Lo nuevo:

Representante de la nueva saga de productos de Peugeot iniciada con el 508, la segunda generación del 208 tuvo su estreno el año pasado en Europa y tal como lo vinimos señalando desde ese momento, evidencia un gran salto a nivel tecnológico, de seguridad y por supuesto de diseño respecto a su antecesor. En nuestra región tiene además el plus de marcar el debut de la plataforma CMP producida localmente y que será utilizada por varios modelos, tanto de la firma del león como de Citroën.





A nivel de diseño, su estilo está inspirado en la nave insignia de la marca, el nuevo 508. Del sedán grande toma algunos rasgos, especialmente el sector frontal –que a su vez está inspirado en el concept Fractal-, con trazos más rectos y angulosos, una parrilla de gran tamaño que recupera el logo en el centro y no sobre el capot como en el 208 actual y las luces diurnas de Led que unen a los faros principales –también de Led- con el paragolpes y la toma de aire inferior. De perfil, en cambio, se parece bastante al 308 europeo por su silueta hatchback y la forma de las ventanillas, mientras que en la parte trasera cuenta con faros de tres líneas verticales con la firma lumínica emulando las garras de un león, con un aplique oscuro que se extiende a lo ancho del portón.

Puertas adentro, presenta un estilo similar al de los 3008/5008 y 508, con la evolución del concepto i-cockpit, denominado Amplify, con más presencia de pantallas digitales –para el instrumental y el sistema multimedia-, también con trazos más rectos y angulosos. Se destaca además la incorporación de proyecciones holográficas (3D) y de numerosos asistentes de conducción en la versión tope de gama.





Con la adopción de esta nueva plataforma, Peugeot promete mayor robustez y confiabilidad, mayor confort acústico y térmico, menores niveles de vibración, mejor consumo –por su menor peso y resistencia aerodinámica- y la inclusión de asistentes de conducción inéditos en el segmento.

Versiones:

Se mantiene la gama anunciada y ofrecida en preventa: 7 versiones, divididas en cuatro niveles de equipamiento (Like, Active, Allure y Feline), dos motorizaciones y dos opciones de transmisión.

Equipamiento:

La versión Like 1.2 cuenta con tablero i-cockpit, aire acondicionado con comando digital, regulador y limitador de velocidad, sistema multimedia con pantalla táctil de 5 pulgadas, 4 airbags (frontales y laterales), frenos con ABS/EBD/BA, control de estabilidad y anclajes Isofix/Top Tether.

La versión Like 1.6 agrega pantalla táctil de 7” All in one con Mirror Link (compatible con Android Auto y Apple CarPlay) más 2 puertos USB y alarma perimétrica.

La variante Active 1.6 suma llantas de aleación de 16”, faros DRL de circulación diurna de Led, techo panorámico y cámara de estacionamiento.

La variante Allure añade i-cockpit 3D, tapizado de cuero y alcántara, cargador inalámbrico para smartphone, 2 airbags de cortina, llantas de aleación de 16” con terminación diamantada, acceso y arranque manos libres y climatizador automático digital.

Por último, la opción Feline 1.6 incorpora los asistentes de conducción, sistema de cámaras Visiopark de 180º, sensores de estacionamiento traseros, faros full Led y alerón.

Asistentes de conducción (ADAS):

Alerta de riesgo de colisión + Freno automático de emergencia: en una instancia cercana a la colisión preseteada por el conductor (cerca- medio- lejos), se activa en primera instancia una alerta visual en el tablero y luego una alerta sonora. Entre 5 y 85 km/h, el vehículo detecta objetos en el camino, aplicando el frenado autónomo de emergencia para evitar o reducir el impacto.

Lector de carteles de velocidad: lee las señales de tránsito y sugiere la velocidad recomendada en el panel de instrumentos para que el conductor pueda incorporar en la velocidad crucero si lo desea.





Alerta de descanso: el sistema activa una alerta ni bien detecta que el conductor no se detuvo después de dos horas de conducción a una velocidad superior a los 65 km/h. Esta alerta se traduce en la visualización de un mensaje que le sugiere al conductor hacer una pausa, acompañado de una señal sonora. Si el conductor no respeta esta recomendación, la alerta se repite cada 1 hora hasta que el vehículo finalmente se detenga.

Visión Park 180º: la cámara de retroceso censa el perímetro del vehículo, generando una imagen virtual del entorno para tener disponible una vista superior, como si estuviésemos viéndolo desde arriba. Este sistema se complementa con los sensores de estacionamiento traseros y cámara gran angular de 180 grados.

Mantenimiento de línea del carril activo: entre 65 y 180 km/h una cámara ubicada en el parabrisas detecta las líneas marcadas en el camino. Con esta información, el vehículo interviene sobre la dirección eléctrica si fuera necesario, manteniéndolo dentro del carril.

Adaptación automática del entorno luminoso: al no detectar luces blancas ni rojas, a menos de 250 metros, el sistema activa las luces altas para mejorar la visibilidad. En caso de detectar la cercanía de otro vehículo, el sistema automáticamente conmuta las luces a su posición original para evitar encandilarlo.

Alerta atención conductor por cámara: una cámara situada en la parte superior del parabrisas, evalúa el estado de alerta del conductor identificando los desvíos de trayectoria respecto de las marcas en el camino.? La primera alerta es un mensaje en el panel de instrumentos «permanezca atento», acompañado de una señal sonora. Después de 3 alertas, se proyecta el mensaje “haga una pausa” acompañado de una señal sonora más pronunciada.





Mecánica:

En esta primera etapa, estará disponible con dos motorizaciones nafteras. La versión Like de entrada de gama cuenta con el motor EB2, de tres cilindros y 1.2 litros, que desarrolla una potencia de 82 CV y 118 Nm de par. Se asocia únicamente a una caja manual de 5 marchas. Entre sus características, la marca destaca las 4 válvulas por cilindro, sistema de distribución variable, correa bañada en aceite y bomba de aceite variable, sistema de enfriamiento dividido entre bloque y tapa de cilindros (split cooling) y múltiple de escape integrado a la tapa.

El resto de las versiones (Like, Active, Allure y Feline) utilizan el conocido propulsor 1.6 VTi (EC5), que entrega 115 CV y puede acoplarse a una caja manual de 5 marchas o a una transmisión automática de 6 velocidades con modos de conducción Eco, Drive y Sport. Peugeot señala que para adaptarlo al vano motor de la plataforma CMP para cumplir con las pruebas de choque, se modificó el embellecedor de la tapa de válvulas y el cárter para hacerlos más compactos.

Para enero del año que viene está prevista la llegada de la variante GT Line, importada de Francia, con el motor naftero 1.2 PureTech de 130 CV y caja automática de 6 marchas.

Precios y garantía:

Peugeot 208 Like 1.2 MT: $1.210.300

Peugeot 208 Like 1.6 MT: $1.309.000

Peugeot 208 Active 1.6 MT: 1.417.000

Peugeot 208 Active 1.6 Tiptronic: $1.527.000

Peugeot 208 Allure 1.6 MT: $1.597.000

Peugeot 208 Allure 1.6 Tiptronic: $1.707.000

Peugeot 208 Feline 1.6 Tiptronic: $1.844.000

Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros