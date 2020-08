Más de 350 jubilados y pensionados firmaron un petitorio solicitando restablecer las prestaciones médicas de PAMI en Clínica ATILRA

No responsabilizan a nadie en particular, ya que entienden las razones de índole económica que pueden estar involucradas en la decisión de rescisión del contrato, habida cuenta del incremento desmesurado de los costos de las prestaciones que quizás no sean posible cubrir en su totalidad por la obra social, pero exhortan a las autoridades de PAMI y Clínica ATILRA que encuentren un espacio de diálogo para arribar a un acuerdo satisfactorio a los efectos de restablecer las prestaciones médicas a un importantísimo número de afiliados.