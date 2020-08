El Federal A decidió, de forma unánime, postergar la fecha de retorno a los entrenamientos

Debido a la situación sanitaria no retomarán los entrenamientos el 7 de septiembre. Fue la conclusión de la reunión que mantuvieron los dirigentes del Consejo Federal y los presidentes de los 30 clubes que participan en el Federal A, donde se encontraba el presidente del Club A. Unión, Leandro Borda Bossana.

Si bien el inicio se demoró unos minutos para esperar que se conecten todos los representantes, hubo presencias fuertes en la noche del martes 25: acompañando a Pablo Toviggino estuvo Claudio Tapia, presidente de AFA.

En el comienzo, ambos expusieron ante los presentes sobre la realidad sanitaria que se encuentra el país y los diferentes lineamientos que pueden sucederse en el corto plazo. También se ratificó lo contado por ASCENSO DEL INTERIOR ayer, que en la reunión NO se tratarían los formatos de torneo ni fechas de inicio y que sólo iban a abocarse a resolver lo relacionado al retorno de los entrenamientos más la posibilidad de formar una comisión que se ocupe de ambos temas. Dentro de esas palabras, el propio presidente del Consejo Federal les deslizó a sus pares que, debido a la situación sanitaria y el no poder contar con la habilitación del transporte (micros/aviones), difícilmente se pueda jugar antes de Noviembre. A partir de allí, la reunión no fue la misma.

La pelota pasó del lado de los dirigentes de los clubes quienes brevemente fueron graficando la situación sanitaria y económica de sus ciudades y sobre todo, de sus instituciones con respecto al protocolo implementado por AFA. El resultado se cayó de maduro: de forma unánime, se decidió postergar la fecha del 7 de Septiembre para el retorno a los entrenamientos.

Luego de un breve intercambio de palabras entre los dirigentes, el cónclave avanzó con la definición del próximo Martes 15 de Septiembre como nueva fecha de reunión y ver los pasos a seguir. Allí se analizará el panorama global de los clubes y la posibilidad que los entrenamientos puedan iniciarse a fines de Septiembre (el 27 de ese mes aparece como fecha probable) y posteriormente, la competencia a mediados de Noviembre aunque hoy, parece dificil. Para éstos dos puntos, se resolvió crear una Comisión compuesta por cuatro presidentes de clubes (aún no se conocen) quienes estarán a cargo de "monitorear" el avance del COVID 19 en las ciudades/provincias de los clubes para las prácticas y recepcionar/analizar los formatos de definición del torneo cuando la situación sanitaria lo permita antes de su posterior elevación al Comité Ejecutivo de AFA.

Otro punto importante y relacionado con lo deportivo, se recordó el vigente acuerdo con Agremiados donde se especifica la posibilidad de jugar en los meses de verano (Diciembre o Enero) en caso de ser necesario para lograr las definiciones de los ascensos dentro del campo de juego. Por otro lado, hubo consultas sobre la participación de los equipos en la Copa Argentina, pero por ahora no hay ninguna oficialización al respecto.

Llegó el final de la reunión y quedó una reflexión: la intención chocó contra la realidad

FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR