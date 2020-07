Paradoja: Visa y Mastercard te ofrecen un nuevo método de pago para que no tengas que llevar tarjetas de crédito

IPro Up

IPro Up

Por IPro Up

La tecnología que se encuentra detrás de estas nuevas metodologías es la tokenización. Se trata de una herramienta que brinda seguridad en las operaciones y permite al usuario llevar el token (o código) generado sobre su tarjeta en un dispositivo, como el teléfono celular.

De esta manera, se evita llevar la tarjeta o billetera física y, además, no hay que entregar plástico alguno al comerciante. Esto significa una ventaja adicional en lo que será "la nueva normalidad" post pandemia.

El pago se realiza simplemente acercando el dispositivo que traslada la tarjeta tokenizada a la terminal, ya que utiliza la tecnología NFC (Near Field Communication) para transformar el celular o reloj inteligente en una tarjeta contactless.





En efecto, ante la cuarentena y la recomendación de evitar el contacto con superficies, los pagos sin contacto explotaron en Argentina y el resto de la región. Según señalan desde Mastercard, en Latinoamérica durante el aislamiento, un 35% de los usuarios abonó con contactless, de los cuales la gran mayoría (80%) volverá a hacerlo una vez que termine la cuarentena.

Por ahora, la forma más generalizada de abonar sin contacto en la región son las tarjetas contactless, pero las mismas terminales que aceptan esta innovación cuenta con la tecnología para cobrar con tokens mediante algún dispositivo.

Alrededor de un 70% de los dispositivos de cobro de los comercios argentinos ya cuentan con esa funcionalidad, un punto fundamental para la aceptación y generalización de esta alternativa.

Si bien los pagos tokenizados con dispositivos ya habían empezado a desembarcar en Argentina este año, la cuarentena aceleró la necesidad de clientes de hacer pagos del modo más ágil posible.

"El lanzamiento estaba en el calendario pero creo que la pandemia aceleró el proceso", sostiene a iProUP Gabriela Renaudo, group country manager de Visa para Argentina y Cono Sur.

"Esta pandemia motorizó el proceso para el mundo presente, físico. Esto es, que se pueda pagar con el teléfono o el reloj. Tanto los emisores bancarios como las fintech están esperando que la gente pueda regresar a la calle para lanzar estos pagos", comenta la directiva.

Además, Renaudo asegura: "No creo que haya que esperar hasta 2021. En cuanto haya más flexibilidad para moverse, se van a empezar a usar". Gregorio Trimarco, director de servicios digitales de Mastercard, coincide con el diagnóstico: ve a la tokenización de pagos como un proceso que avanza a toda velocidad en el país.

"Hay más emisores buscando poner en marcha esta innovación y vienen trabajando en lanzar servicios digitales. Todo avanza muy de prisa. Durante la pandemia se aceleró el uso de los pagos sin contacto por parte de los usuarios finales", apunta el ejecutivo.

Transporte público, clave





Esta modalidad permite igualar la experiencia en todas partes del mundo. En grandes ciudades, el paso fundamental que generalizó la utilización del contactless fue el transporte público.

Visa y Mastercard ya están en conversaciones con las autoridades para poner en marcha este sistema que permite abonar pasajes con la SUBE y sus análogas en aquellas provincias que no se adhirieron a esta plataforma de boleto electrónico, con lo que las tarjetas pueden entrar en segmentos transacccionales en los que antes no llegaban.

"Se está trabajando con los gobiernos locales para que sea una realidad. Especialmente en este contexto, para efectuar transacciones sin tocar nada y que el usuario no tenga que llevar tantas tarjetas en su billetera", cuenta Renaudo.

Con respecto a la implementación, asegura que no es compleja. "Promovemos muchísimo la utilización en el medio de transporte ya que ayuda a la educación financiera, para que la gente deje de usar el efectivo y haga más pagos electrónicos. La mejor forma de aprender sus beneficios es con las pequeñas transacciones de todos los días", resalta la vocera de Visa, que ya emitió más de 1.000 millones de tokens.

¿Adiós al plástico?



Aunque los pagos sin contacto llegaron para quedarse, los especialistas creen que van a convivir con otras metodologías durante un tiempo.

Sobre ese punto, Fabián Barros, presidente de Pay per TIC, solución integral de recaudación automática por todos los medios de pago, afirma a iProUP: "Para nosotros, todas las tecnologías de pago van a convivir, aunque creemos que los QR son una tecnología de transición".

Y añade: "Las personas no quieren llevar los bolsillos llenos de tarjetas ni bajarse apps. La tecnología NFC, que permite almacenar la tarjeta dentro del celular, ganará muchísimos adeptos".

Los voceros de las tarjetas coinciden en que habrá un buen tiempo de convivencia entre las diversas alternativas de pago. Especialmente, por la expansión de las nuevas terminales en los comercios.

"Lo que prima en el pago, ya sea con tarjeta o dispositivo móvil, es lo que resulte más conveniente para el usuario, lo más simple, siempre que también tenga la percepción de que es una forma segura para abonar", asegura Trimarco, de Mastercard.

De la mano de Mastercard, dos de los principales bancos privados de Argentina ya tienen disponibles pagos tokenizados a través de dispositivos.

"La tecnología permite a los emisores continuar la emisión de sus productos en un mundo digital. BBVA lanzó una aplicación móvil para portar el token mientras que Galicia se unió a un dispositivo wearable como los relojes Garmin, que ya tienen la tecnología", explica Gregorio Trimarco.

"Actualmente tenemos una alianza que posibilita a nuestros clientes con tarjetas Mastercard pagar en comercios desde sus relojes Garmin. Esta alianza fue el primer paso en la transformación de los medios de pago tradicionales hacia la tecnología contactless que permite el uso de distintos dispositivos móviles", cuenta Diego Furno, gerente de Medios de Pagos de Banco Galicia.

El ejecutivo destaca la simplicidad y seguridad, a la vez que reconoce que el contexto actual vuelve más importante ofrecer este tipo de soluciones. Anticipa que se seguirá apostando por este modelo.

"Estamos con distintas propuestas para acompañar a los clientes en el día a día. Ya estamos trabajando con Visa y Mastercard para continuar digitalizando cada vez mayor cantidad de tarjetas y habilitando nuevos dispositivos para poder hacer pagos sin contacto", adelanta Furno.







BBVA tiene disponibles pagos NFC a través de su aplicación Go



Desde BBVA, en tanto, tienen disponible los pagos NFC en la app de Go para quienes poseen tarjetas Mastercard con dispositivos Android que posean antena NFC. "Hay un límite de $4.000 en los que no se le pide al cliente que desbloquee el celular para abonar", subraya Santiago Benvenuto, gerente de medios de pago de BBVA en Argentina.

"Lo interesante es que no hace falta estar conectado. En las próximas semanas, esperamos poder lanzar el mismo servicio para las tarjetas Visa", finaliza el ejecutivo del BBVA.

Así, las marcas de tarjetas se preparan para un futuro que, justamente, no tendrá tarjetas. Saben que la transformación digital es ineludible, pero que su rol será vital aunque casi invisible: ser la red por dónde circule el dinero 4.0.