"Apagón educativo" de Amsafé y Sadop para este miércoles y jueves

"Este apagón virtual informático será un paro donde no se va a hacer ningún tipo de actividades ni entrega de materiales", sostuvo la titular de Amsafe, Sonia Alesso, quien destacó que solamente se mantendrán en funcionamiento los comedores y las copas de leche.

Durante el miércoles y jueves, los docentes santafesinos no atenderán consultas ni darán tareas o actividades, según manifestaron tanto desde Sadop como en Amsafe, que ya advirtió que no habrá vuelta a clases si antes no hay paritarias.

Amsafe destacó en un comunicado que los docentes dieron "muestras de solidaridad, compromiso y responsabilidad, sosteniendo el vínculo pedagógico con los alumnos y las alumnas, atendiendo los comedores escolares, brindando la copa de leche, sin recibir aumento salarial".

"La paritaria docente fue suspendida de manera unilateral", remarcaron en Sadop a través de un comunicado. "No es nada más que una forma de protestar, de ratificar nuestro malestar por las condiciones de trabajo con que se viene desempeñando la tarea educativa por parte de los docentes desde cada una de sus casas, por el tiempo que esto implica, por los costos, por el mayor esfuerzo; porque en realidad, no tienen ningún reconocimiento de parte…ni del Estado, ni de los empleadores por el desarrollo de esas actividades; y, obviamente, también tiene que ver con la convocatoria o el pedido de convocatoria a paritaria para reanudar la negociación salarial y la recomposición salarial que fue suspendida allá, por el 20 de marzo de éste año, unilateralmente, por parte del gobierno", concluye.