Hermes Binner, el hombre de la rosa

(Por Mario Cáffaro) Había nacido en Rafaela aunque su carrera política la forjó en Rosario donde fue secretario de Salud, concejal y dos veces intendente. Desde la fuerte impronta municipal lanzó su búsqueda a la gobernación de Santa Fe. Se vio frustrada en 2007 cuando fue el más votado individualmente junto a Miguel Paulón pero Jorge Obeid fue elegido por la suma que permitía la ley de Lemas. Ya sin ese sistema electoral e inaugurando el de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias llegó al gobierno en el marco del llamado Frente Progresista Cívico y Social alianza constituida entre el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el desaparecido ARI más dirigentes justicialistas. El socialismo eligió a Griselda Tessio como compañera de fórmula pese a que el radicalismo orgánicamente había optado por Carlos Fascendini como vicegobernador.



Quitar las vallas que separaban la Casa Gris de la Plaza de Mayo fue uno de los primeros gestos simbólicos del gobierno. Fuerte impronta en salud pública, educación y cultura fueron el sello de sus cuatro años. La contrapartida el deterioro de la seguridad pública. El intento de administrar por nodos para evitar los departamentos y el poder de los senadores demostró la inutilidad política a los pocos años y le costó a su administración varios reveses legislativos especialmente en temas tributarios y presupuestarios. En esos años se dictaron las normas del nuevo sistema de procedimiento penal, el sistema electoral de boleta única y los comités de higiene y seguridad en el trabajo.

Asegurada la continuidad del gobierno frentista en la provincia con su amigo, colega y mano derecha, Antonio Bonfatti, Binner emprendió la carrera presidencial buscando darle forma a un proyecto progresista. Fue el segundo más votado junto a Norma Morandini pero a una distancia sideral de votos de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. Luego fue nuevamente diputado nacional. Su última participación electoral fue hace cinco años buscando una banca de senador nacional pero terminó tercero.

Binner y su partido evitaron sumarse al proyecto transversal ensayado por Néstor Kirchner durante su presidencia. Dos ministerios le fueron ofrecidos al médico socialista y el interlocutor fue el hoy presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Mil veces invité a Binner a participar del gobierno, pero no aceptó. Le propuse crear una secretaría para manejar todos los planes sociales para terminar que era un juego del clientelismo. No aceptó. A los socialistas les tengo cariño, admitamos que tienen una lógica de funcionamiento propio distinta, son muy cerrados, son lo más orgánico que he visto en mi vida, muy verticalistas” le dijo a este cronista Fernández en noviembre de 2018 cuando no soñaba con ser candidato a presidente.





Rafaelino y médico

Descendiente de suizos, nació en Rafaela el 5 de junio de 1943 y realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Se especializó en Cardiología, Medicina del Trabajo y Anestesiología. Allí inició su trayectoria política vinculándose al Movimiento Nacional Reformista en las luchas universitarias y en el Partido Socialista Popular fundado en 1972 por Guillermo Estévez Boero.

Cuando el entonces socialista Héctor Caballero ganó la intendencia de Rosario en 1989, Binner fue el secretario de Salud. Luego, encabezó la disidencia interna con Caballero; ganó la elección de concejales en 1993 y la intendencia de Rosario en 1995. Desde el gobierno municipal rosarino consolidó el diálogo con dirigentes progresistas del continente y de Europa. Felipe González, Lula Da Silva, Tabaré Vázquez, Ricardo Lagos figuran entre sus interlocutores.



Desde el año pasado, su salud se empezó a deteriorar por el Alzheimer, lo que obligó a su internación en Casilda. Sus amigos señalan que no se pudo reponer de la denuncia armada contra su hermano, Dante, médico en Casilda, como presunto vendedor de bebés, denuncia motorizada por la monja Marta Pelloni en 2014.

“Fue el primer gobernador socialista del país y el que inició la transformación de Santa Fe. #GraciasBinner por cada hospital, por cada escuela y cada obra, por pensar el futuro y hacerlo posible. Hoy más que nunca tu legado se hace enorme, feliz cumple compañero”, le saludó Lifschitz, mientras que en Rosario hubo un aplausazo en su homenaje en el último cumpleaños.

La pandemia no autoriza velorios públicos y eso quedó reservado a sus hijos y algunos familiares. En redes sociales la dirigencia se expresó con frases de despedida y fotos de su trayectoria política.







Los que le sucedieron

Los socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz se encargaron de despedirlo a Binner destacando el legado que deja su acción de gobierno. El primero lo acompañó en la intendencia de Rosario y fue su ministro de Gobierno. “No existen palabras para expresar la tristeza, hoy se fue un gran amigo y uno de los grandes de nuestro Partido. Pero nos dejaste un enorme legado querido Hermes. Gracias. Te vamos a extrañar”, señaló el hoy presidente del Partido Socialista a nivel nacional.

“Es un día triste para los socialistas, para los santafesinos y fundamentalmente para aquellos que fuimos amigos de Hermes, compañeros de ruta, de la política” subrayó Lifschitz, hoy presidente de la Cámara de Diputados. “Se fue un gran dirigente, un gran líder, que marcó una época y que llevó al socialismo a los más altos lugares como fue la intendencia de Rosario, la gobernación después y la candidatura presidencial que le permitió ubicarse como uno de los líderes importantes del país, reconocido internacionalmente. Con un liderazgo muy especial, firme, claro; No era una persona de muchas palabras pero de convicciones claras, siempre con objetivos precisos, con un liderazgo democrático, de consulta, de diálogo permanente pero que sabía tomar decisiones y enfrentar dificultades. Deja una huella imborrable para todos nosotros”, afirmó.



>> Perotti: “Ante el fallecimiento del ex gobernador Hermes Binner, mis sinceras condolencias en este doloroso momento a la familia, amigos, dirigentes y militantes del @PSsantafe y @ps_argentina” escribió Omar Perotti en redes sociales. El gobierno dictó el respectivo decreto de duelo y la bandera a media asta.

La política despide al socialista

Numerosas expresiones de pesar por la muerte del ex gobernador Hermes Binner se conocieron de la dirigencia santafesina.

“El Partido Socialista comunica con profundo dolor que hoy falleció Hermes Binner. Gobernador de Santa Fe, Intendente de Rosario, diputado nacional, y un hombre comprometido con su pueblo y su tiempo. Nos deja su legado de solidaridad, honestidad y lucha por una sociedad mejor” informó la fuerza que conduce Antonio Bonfatti a nivel nacional y Enrique Estévez a nivel provincial. “En su militancia universitaria, en su capacidad de gestión , en su liderazgo democrático y en su don de gente , se resumen las cualidades de una figura ejemplar del Frente Progresista y de la política de nuestro país. Sin dudas, de los imprescindibles” destacó Estévez. “Nunca te olvidaré, maestro querido” señaló Miguel Cappiello.

“Mi despedida a Hermes Binner compañero de muchos años en la militancia socialista. Fue constructor de la salud pública de Rosario y primer gobernador de la historia del Partido Socialista. Mi recuerdo y saludo con afecto a sus familiares” señaló Rubén Giustiniani.

“Se fue un gran tipo, esos que enseñan con el ejemplo” remarcó el intendente Emilio Jatón .

“Gracias Hermes. Por tu inmenso ejemplo, por obsequiarnos tu visión de estadista, por entregarte sin condiciones al servicio público, porque nunca te cansaste ni claudicaste, porque nos dejas un legado maravilloso para crecer y mejorar” señaló Pablo Farías.

“Te despedimos con dolor Hermes querido, sencillo , honesto y visionario que pusiste una fuerza especial para construir un país para todos. Te vamos a extrañar” expresó el diputado radical Niky Cantard. “Hasta siempre estimado Hermes. Mi reconocimiento para este dirigente que fue un referente de mi generación” escribió Mario Barletta.

“Tenía ejemplaridad y honestidad en su conducta, no solo en su palabra” según el presidente del Concejo Municipal, Leandro González. El diputado Maximiliano Pullaro lo consideró el padre de la salud público de Rosario y de la provincia. José Corral expuso “tristeza y reconocimiento por la pérdida de Hermes Binner” y Jorge Alvarez consideró que “siendo un hombre de partido, supo construir y liderar coaliciones junto a personas de miradas muy diferentes”.

Dirigentes justicialistas también se expresaron. “Su muerte enluta a la política santafesina” señaló Silvina Frana, hoy ministra de Obras Públicas. El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, lo definió como “un hombre de la democracia que gobernó con transparencia y eficiencia su ciudad y nuestra provincia”. Leandro Busatto y los diputados justicialistas se pronunciaron también en redes. El senador Rubén Pirola expuso “el recuerdo para con quien trabajamos juntos por el bienestar de los santafesinos cuando la voluntad popular le confió el enorme privilegio de gobernar Santa Fe”.

“Enorme pérdida. Hermes #Binner fue un pilar de la salud pública en toda la provincia y uno de los grandes estadistas que hemos tenido. Defensor de las instituciones, honrado y comprometido con la gente. Gracias por tantos momentos, anécdotas e ideas compartidas. Descansá, amigo” fue el saludo del diputado Luis Contigiani.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti envió condolencias a la familia. “Mis respetos a sus seres queridos y un abrazo a los socialistas” escribió.







