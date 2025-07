El ministro de Educación de la provincia, José Goity, presentó este miércoles 2 en la Legislatura, los resultados de la primera evaluación de lectura realizada en noviembre del año pasado, que reflejó una realidad alarmante en las escuelas de Santa Fe. Fue en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz y alcanzó a todos los alumnos de segundo grado de escuelas públicas y privadas.

“Fue una instancia muy productiva de intercambio que nos permitió poner sobre la mesa una situación crítica. Coincidimos en la gravedad del problema y en que lo vamos a resolver”, señaló el funcionario.

En conferencia de prensa, desde el hall del Palacio Legislativo, Goity remarcó la importancia de que la Legislatura se involucre activamente. “Este es un problema crítico que debe ser tema de toda la Legislatura, de las dos Cámaras. No alcanza con una comisión. Estamos hablando del derecho a aprender de los chicos y de una situación que no admite demoras”, afirmó.

Agradeció especialmente la convocatoria realizada por el diputado Marcos Corach y la presidenta de la Comisión de Educación, Gisel Mahmud, y valoró el debate como “una práctica democrática muy sana que nos permitió compartir no sólo el diagnóstico, sino también la necesidad de tomar medidas concretas, construir evidencia y evaluar resultados. Así también evaluamos a la política”, subrayó.

Catástrofe educativa

Goity recordó que en mayo, al presentar los resultados de la Evaluación Santafesina de Lectura, se calificó la situación como una “catástrofe educativa”, ya que solo uno de cada cuatro estudiantes de segundo grado alcanzaba el nivel esperado en comprensión lectora. Este miércoles ratificó que ese diagnóstico fue el punto de partida para definir una hoja de ruta que la gestión ya está implementando. “Lo primero era poner el problema sobre la mesa, discutirlo sin prejuicios y con evidencia, no sobre percepciones. Ya pusimos en marcha las herramientas para abordarlo, pero además tenemos la obligación de evaluar los resultados, rendir cuentas y corregir cuando sea necesario”, sostuvo.

El ministro señaló que pueden existir diferencias sobre cómo abordar el problema, pero remarcó que no puede haber discusión sobre el dato. “El diagnóstico es claro, el dato no se discute. Lo que corresponde discutir es cómo lo resolvemos. Y el primer consenso que necesitamos es entender que este problema es grave, pero es posible de resolver si trabajamos de manera sostenida y comprometida”, afirmó.

Una política sin parches

Goity fue enfático al plantear que la Ley de Emergencia sancionada en diciembre permitió actuar rápidamente para dotar a las escuelas de los recursos necesarios y poner en marcha el Plan de Alfabetización Raíz, pero advirtió que los desafíos son estructurales. “Las medidas que tomamos no son superficiales. Terminar con la no repitencia automática, combatir el ausentismo y aplicar un plan de alfabetización intensivo no son parches. Son decisiones que buscan cambiar la realidad del sistema educativo de manera profunda”, explicó.

El ministro insistió en que este proceso debe contar con el respaldo de toda la Legislatura y de la sociedad en su conjunto. “No podemos seguir postergando este debate. La alfabetización es la base de todos los aprendizajes. Si no garantizamos que los chicos aprendan a leer y comprender, todo el sistema educativo fracasa. Por eso este problema tiene que estar en la agenda de todos los espacios políticos. Porque, además, con esto evaluamos a la política”, sostuvo.

Finalmente, Goity reafirmó la necesidad de avanzar en la construcción de una nueva Ley de Educación para la provincia, pero consideró que ese debate debe estar atado a la reforma de la Constitución Provincial. “Necesitamos una Constitución que actualice el derecho a la educación y una ley que mire al futuro, que sirva para resolver los problemas de hoy y preparar la educación de mañana. Pero antes, tenemos que garantizar lo esencial: que todos los chicos y chicas de Santa Fe aprendan a leer y a comprender”, concluyó.