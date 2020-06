Uboldi: "La provincia de Santa Fe tiene una situación controlada de la pandemia pero no podemos bajar la guardia"

Estos son algunos de los conceptos que dejó la entrevista con la Dra. Andrea Uboldi:

-"El virus es complejo porque es un agente desconocido y no se pueden controlar las distintas variables. Pero rescato de esta pandemia que la sufrimos después que asoló otros países y podemos capitalizar esa experiencia".

-"La primera medida de cuarentena por el gobierno nacional estuvo acertada. Esa fue la razón por la cual tuvimos muy baja incidencia de fallecidos comparada con las expectativas que manejábamos".

-"Ganamos tiempo para poner a punto el sistema de salud, para disminuir la morbimortalidad que se podía observar en otros países y para que la ciencia avance y a los pacientes se los trate diferentes".

-"No podemos evitar la enfermedad mientras no haya una vacuna. Lo que se hizo es controlar la afectación de pacientes graves. Mucha gente se va a enfermar y mucha va a fallecer mientras no haya un antiviral específico. Incluso los pacientes no solo van a morir por el virus, también por complicaciones infecciosas que se producen cuando están internados por coronavirus".

-"Insaurralde si se hubiera internado en marzo no hubiera recibido plasma de convalecientes y quizás hubiera tenido que necesitar respirador".

-"Yo separo la situación de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y de Chaco. Ellos ya tienen circulación comunitaria. La provincia de Santa Fe tiene una situación controlada pero no podemos bajar la guardia porque tenemos un vínculo muy fluido con las tres provincias que te nombré anteriormente".

-"La provincia por ahora tiene brotes. Casos que se presentan en un determinado lugar donde, por ahora, en la mayoría de los lugares, yo encuentro quien comenzó con el contagio. ¿Cuál es el desafío de Santa Fe? Mantenerse de esta forma, que aparezcan casos y los pueda controlar de esta manera mientras espera que pase el frío".

-"Considero que Argentina no está testeando todo lo que debería y hay que incentivarlo, pero también hay que saber cómo y porqué testeamos".

-"Es muy aventurado decir en este momento que vamos a poder abrir jardines maternales o escuelas en una fecha determinada. Tenemos que evaluar la progresión de los casos en las próximas semanas para ver como seguimos, e incluso analizar si todas las actividades autorizadas van a continuar de esa manera. También se puede retroceder en algunas localidades pero no hay que tener miedo o entrar en pánico".

-"La apertura de los establecimientos educativos está complicada y se profundiza cuanto más chiquititos son. Los niños se infectan de Covid-19 pero no se manifiestan clínicamente como el adulto y terminan siendo los grandes diseminadores porque no te das cuenta que es un caso positivo".

-"Por suerte, hay mucho desarrollo de vacunas muy avanzado pero no va a ser para todos sino para grupos de riesgos. También hay que destacar desarrollos terapéuticos interesantes como el plas ma de convalecientes o un anisuero que está desarrollando el Malbrán".