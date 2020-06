La empresa YPF Sunchales quiere construir una estación de servicio en Rafaela

Como se sabe, una cadena de versiones alimentadas por sectores políticos locales en medio de la campaña electoral rafaelina del año pasado, atribuyeron la decisión del Ejecutivo Municipal de construir una rotonda en esa intersección a la iniciativa de la construcción de la nueva estación de servicio, echando a correr el rumor generalizado de que la misma pertenecía a testaferros de dirigentes políticos locales.

En la nota, que firma el socio gerente de la empresa, Omar Merli, se hace mención a estas versiones, desmintiéndolas enfáticamente.

En su momento CASTELLANOS se encargó de informar que el proyecto de la estación pertenecía a una empresa privada sunchalense con larguísima trayectoria en el negocio; que además, para ejecutar el mismo se necesita cumplir con una serie de reglamentaciones muy importantes - dado que la iniciativa es para llevar adelante una estación que pueda proveer combustibles líquidos como así también GNC - establecidas por los organismos competentes y por la petrolera estatal YPF; y finalmente que el proyecto de ejecutar una refuncionalización de la avenida Luis Fanti - incluyendo la construcción de la rotonda - databa de la época en que todavía en esa esquina funcionaba un club privado cuyo principal atractivo era un natatorio climatizado. Posteriormente otros comerciantes privados - pertenecientes a la colectividad gitana - proyectaron allí la construcción de una agencia de automóviles y recién el año pasado comenzó a hablarse de la perspectiva de construir una estación de servicio.

Ahora la empresa sunchalense aclara que no tiene nada que ver ningún político rafaelino.

Nota para tratar

Ahora el Concejo de Rafaela - donde no faltaron algunos ediles que se hicieron eco de esos rumores - deberá tratar cara a cara con el empresario sunchalense encargado del emprendimiento, que ya es propietario de la estación que funciona en la rotonda de acceso a Sunchales, así como también de otra que está radicada en Colonia Aldao. Omar Merli, gerente de YPF Sunchales SRL, presentó una nota el 17 de junio en el Concejo, en la que recuerda que la empresa «desde hace 50 años» se dedica a la comercialización de combustibles «en varias localidades de la zona. En la actualidad, y producto de nuestra larga relación comercial con la petrolera nacional de bandera YPF, nos encontramos embarcados en un proyecto de inversión en Rafaela, que consiste en la construcción de una nueva estación de servicio», dice la nota.

Agrega que «adquirimos un terreno en la intersección de la Avda. Luis Fanti y Suipacha, donde está proyectado el emplazamiento de la obra. La inversión se desarrollará conjuntamente con YPF SA, quien proveerá capital y bienes. Por ello y previo a evacuar dudas mediante consultas y obtener el correspondiente certificado de conformidad de uso de suelo de la Municipalidad de Rafaela, procedimos primero a adquirir el terreno y luego a firmar el contrato asociativo con la petrolera estatal, para comenzar el correspondiente anteproyecto a fin de que pudiera ser evaluado por las respectivas áreas técnicas».

Más adelante, la nota expresa que «si bien todavía no se han ingresado formalmente los planes del anteproyecto de obra, en el área de urbanismo nos han observado que si bien el Código Urbano de Rafaela en su parte general habilita claramente el emplazamiento de la estación de servicio en dicho lugar, en la parte específica de la reglamentación surge una contradicción que podría motivar objeciones a su aprobación para la emisión del necesario permiso de ejecución de obra».

Dice la empresa sunchalense - y aquí viene el pedido al Concejo -: «Solicitamos arbitrar los medios necesarios para salvar esta contradicción, ya sea mediante la corrección del artículo observado en el Código, o bien que mediante una ordenanza manifiesten vuestra conformidad con la ejecución de la obra, dada la magnitud de la misma y el impacto positivo para la ciudad en términos de servicios, comercio y creación de empleos directos e indirectos durante un plazo de obra que estimamos en 18 meses, en un contexto económico que ya de por sí se plantea desfavorable, pero que no por ello ha modificado nuestro compromiso de invertir en la ciudad, a pesar de las dificultades que se suman».

Elogios y aclaración

La nota señala más adelante que «Rafaela se distingue desde hace muchos años por ser un ejemplo de desarrollo y crecimiento no sólo para la Provincia, sino a nivel nacional; la mancomunión entre sector público y privado también es referente en ese sentido. Es sólo de la conjunción entre empresa, riesgo y esfuerzo privado, con instituciones fuertes y con clara visión de progreso que ello ha sido posible. Por ello me tomo el atrevimiento y humildemente solicito que tenga a bien considerar esta situación y brindarnos el apoyo que desde ya no dudamos que obtendremos de su parte para llevar adelante este anhelado proyecto».

Luego continúa el párrafo dedicado a aclarar «la situación de público conocimiento que se originó meses atrás respecto a las especulaciones, rumores y comentarios en que se vinculaba a esta obra a supuestos intereses políticos. Somos una empresa pyme, de familia, no pertenecemos a la ciudad de Rafaela, aunque sí, desde hace muchos años, estamos vinculados comercialmente con muchas empresas de la localidad que pueden dar fe de nuestra trayectoria y que serán parte de este proyecto. A pesar de ello se nos ha vinculado y asociado con distintos actores de la política local de una forma para nosotros asombrosa e incomprensible, ya que no conocemos ni poseemos vínculos con ninguno de ellos. Consideramos éste el momento oportuno para aclararlo debido a que es menester de la verdad, el progreso y el bienestar que esta inversión aportará a la ciudad. No quisiéramos que ello de alguna manera pudiese perjudicar un proyecto de libre emprendimiento particular, ya de por sí complejo ante la realidad crítica y cambiante de la economía de nuestro país, donde llevar adelante una inversión, muchas veces es casi una aventura imposible».