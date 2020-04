Coronavirus: Qué diferencia a Rosario, Rafaela y Santa Fe

Según apuntó, en Rosario se habla de circulación comunitaria del virus ya que se confirmaron tres casos de coronavirus "en los que no se pudo establecer un nexo claro con otros casos o con antecedentes de viaje". En Rafaela, existe "circulación por conglomerado", son unos 20 casos positivos que se contagiaron la enfermedad "dentro de un mismo círculo". En cambio, la ciudad de Santa Fe, expuso, "no tiene casos ni de conglomerado ni circulación comunitaria. Y hace ya más de una semana que no se han reportado nuevos casos positivos".

La aclaración llegó después de que el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa, incluyera a las tres ciudades dentro de los lugares del país con circulación comunitaria del virus. En este grupo mencionó además a la región metropolitana de Buenos Aires, Chaco, Ushuaia (Tierra del Fuego) y a las localidades rionegrinas de Bariloche, Choele-Choel, Catriel y Cipoletti.