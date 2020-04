Perotti: “La reacción ha sido positiva en la provincia para reorganizar la atención bancaria”

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se refirió este sábado a lo ocurrido ayer en las puertas de los bancos en el territorio santafesino, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. “Durante toda la mañana nos mantuvimos en comunicación con los intendentes y con los responsables de salud a fin de analizar en que localidades se estaban desarrollando las mejores prácticas frente a una situación que desbordaba lo previsto. Donde evidenciamos experiencias positivas las fuimos analizando rápidamente y a partir de allí generamos recomendaciones para toda la provincia a fin de readecuar el normal funcionamiento”.

En ese sentido, el mandatario provincial destacó que en Santa Fe “el distanciamiento se cumplió en algunos lugares. Sugerimos la implementación de las sillas donde la gente va tomando su ubicación, a medida que lo van llamando. Además procuramos que se corten las calles en los alrededores de los bancos para generar cierto orden y distanciamiento. Hoy creo que la situación ha sido totalmente distinta aunque todavía restan cuestiones para mejorar, pero hemos tenido una clara señal de reacción que es positiva y necesaria”.





Para Perotti lo ocurrido “nos tiene que poner en alerta que no hay una acción de descuido más. Como parte de esto, a los beneficiarios de asignaciones y a nuestros abuelos tenemos que trasladarles que la plata en el banco va a seguir estando, que no hay que desesperarse el primer día porque no es que hay dinero, sino que el dinero de cada uno va a estar ahí. Los jubilados son muy importantes para nosotros, y por eso hemos puesto todo nuestro esfuerzo en implementar medidas para cumplir con el objetivo que nos propusimos que es cuidar su salud”.

Asimismo, el gobernador reconoció que durante la jornada del viernes mantuvo contacto con las autoridades del Banco Central de la República Argentina “para que directamente con la Superintendencia, que es la ejerce el contralor del funcionamiento de los bancos, les exijan una disposición diferente por cierto, como ser el mínimo de cajeros, los horarios, la responsabilidad y la obligación como se dio de abrir un sábado y domingo”.

En otro orden, el primer mandatario santafesino anunció que desde el lunes, el Ministerio de Educación de la provincia, en distintas modalidades, trabajará en afianzar el vínculo que los niños y niñas tienen con sus familias y cómo, a través del aprendizaje, pueden llevar información a sus hogares sobre el COVID – 19. “Desde esas instancias que se vienen trabajando, sumándoles qué consejos darle a la madre, al padre cuando van al supermercado; al abuelo, hablarle y escribirle todas las recomendaciones para ir al banco. Hay que ser muy creativos para algo inédito como lo que nos está sucediendo y esto requiere de todos”.

Por último, Perotti volvió a reiterar: “Esto va a ser muy duro. No es una gripe más, no es algo que le va a pasar a los otros y a mí no. Por eso, el mayor éxito, y lo digo siempre aunque algunos creen que es muy duro: el mayor éxito va a ser llorar menos, y para eso tenemos que organizarnos de la mejor manera”.