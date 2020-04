Los diputados santafesinos redujeron sus salarios en un 50 por ciento y aprobaron la ley de necesidad

A la vez, los diputados del Frente Progresista decidieron abstenerse a la hora de votar por el proyecto de ley de Necesidad (al igual que otros bloques de la de la oposición), con lo que la norma se aprobó con 12 votos positivos y 34 abstenciones), con la voluntad del peronismo y de Cambiemos.

Según lo que pudo saber La Capital, la reducción de las dietas de los diputados y diputadas fue consensuada en la reunión parlamentaria, previa a la sesión. “Es un momento extraordinario que necesita de gestos y acciones”, justificó el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz.

La decisión llegó tras una jornada como la de ayer, en la que hubo cacerolazos no sólo a favor de quienes participan de las tareas sanitarias en medio de la pandemia, sino también para los funcionarios, legisladores y jueces se bajen sus sueldos.

El 50 por ciento de reducción en las dietas fue aprobado por todos los bloques. “Ese dinero irá a instituciones de bien público dedicadas a combatir la pandemia, desde el 1º de abril hasta el receso de la Cámara, con rendición de cuentas conforme a las normas legales vigentes”, dijo el presidente de la bancada peronista, Leandro Busatto.

Otra de las cuestiones que motivó esa decisión fue el clima de preocupación con el que llegaron legisladores del interior de la provincia, con dificultades para pagar sueldos y con clima social preocupante en algunas localidades. Eso también favoreció la aprobación de los 15 mil millones de pesos destinados a intentar paliar la emergencia y la votación de la ley de necesidad.

Lifschitz ocupó su banca y replicó

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, bajó a ocupar su banca por primera vez para responderle al gobernador Omar Perotti y a diferentes referentes del oficialismo, quienes formularon críticas hacia el ex mandatario y a su sector político. "El clima político en la provincia no es el mejor, pero la mayor responsabilidad es el que tiene la mayor investidura", aseveró en alusión al titular de la Casa Gris.

"Las diferencias entre Alberto Fernández y Perotti quedaron evidenciadas el día de la asunción del gobernador. Perotti me agravió y no amainó sus descalificaciones", señaló enérgico Lifschitz desde su banca. Y agregó: "No vamos a caer en las provocaciones. Lejos de buscar un clima de consenso y armonía se trata de arrojar más nafta al fuego".

Lifschitz decidió contestarle al gobernador y a algunos de sus funcionarios desde su banca: "Se cae el relato de la supuesta insensibilidad del Frente y de mi persona. No sólo le damos herramientas al gobierno, sino que ponemos a disposición del gobernador los equipos de salud", aseguró.

Y ya en un párrafo más directo, Lifschitz disparó: "Gobernador, estamos comprometidos a trabajar con usted. pero es la vieja ley de emergencia, una mala ley. Y no es pecado tener opiniones distintas. Estamos hablando de 600 millones de dólares. Cualquier economista desaconsejaría endeudarse. Y estamos comprometiendo a la provincia de Santa Fe con este endeudamiento".