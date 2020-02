Nuevo reclamo de Vecinos Autoconvocados al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal

A continuación, transcribimos la nota íntegramente:

"Queridos vecinos:

Habiendo transcurrido casi un mes de nuestra anterior comunicación, y 50 días desde el Acto de Justicia y Seguridad realizado el 7 de enero, deseamos manifestarles que continuamos con nuestros esfuerzos en hacer de nuestra ciudad, una comunidad más justa y segura.

Que para ello, necesitamos contar con estadísticas para elaborar un diagnóstico certero (y así abordar la problemática de modo correcto).

Que con esa finalidad, debemos recordarle al Concejo Municipal y al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que no están cumplimentando con lo que los Vecinos Autoconvocados solicitaron:

Ambos Poderes: Legislativo y Ejecutivo deben informar por escrito cada 15 días corridos, el avance de lo peticionado el 07/01/20 por los Vecinos Autoconvocados. Dichos informes deben ser publicados a través de los medios de comunicación masivos y/o redes sociales con que el Concejo y DEM cuenten (página oficial, Facebook, etc.), bajo el título “VECINOS AUTOCONVOCADOS”.

Que pedimos que los informes de ambos poderes (Legislativo y Ejecutivo) se publiquen bajo el título “VECINOS AUTOCONVOCADOS”, y por todos los medios de comunicación masivos y/o redes sociales, a los fines que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de informarse y que estas autoridades puedan acreditar el tenor de la nota enviada al Ministerio Público de la Acusación y/o de la reunión solicitada, a los efectos que los ciudadanos contemos con elementos para evaluar la labor desarrollada por nuestros representantes y por el Ministerio Público de la Acusación.

a) El Concejo debía peticionar al Órgano que corresponda, que se remitan las estadísticas de delitos denunciados en la Ciudad de Sunchales y el estado de las causas, con detalle de imputados y todo datos de interés, desde Enero de 2019 a Enero de 2020)

Tenemos conocimiento de que un grupo de concejales se ha reunido con miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pero, independientemente de que no hemos tomado conocimiento fehaciente de los temas tratados, menos aún de las soluciones para la problemática que nos aqueja, no hay signos de responder a lo peticionado por Vecinos Autoconvocados, ni siquiera dando cuenta de que no se ha obtenido respuesta alguna de parte del MPA.

b) El Departamento Ejecutivo Municipal debía gestionar una reunión con los representantes del Ministerio Público de la Acusación, a los fines que los mismos, dentro del plazo de 10 días corridos, puedan apersonarse a nuestra ciudad y evacuar las consultas que los vecinos les formulen, a modo de ejemplo la relacionada con el hecho acaecido el 31/12/19, en el que, según versiones, a la fiscal se le habría vencido el plazo para notificar al Juez y realizar la audiencia imputativa solicitando la prisión preventiva de D.C., y por tal razón se le debió otorgar la libertad, a pesar de que se contaría con las pruebas que lo incriminan)

De las estadísticas que DEBE enviar el MPA y de la reunión que DEBE surgir con la visita del MPA, los vecinos de esta Ciudad podríamos comprender cuál es el fundamento por el cual sujetos denunciados y con frondoso prontuario como D.C o A.P. (J.F está privado de su libertad a raíz de un hecho acaecido el 31/12/20 en el que actuó un Fiscal “nuevo”) se encuentran en libertad. Y si bien no queremos mezclar, surge con claridad que estas 3 personas mencionadas con iniciales son los “testigos” claves que posibilitan que 8 policías de nuestra Comisaría se encuentren presos desde el 18/10/19.

Reiteramos: Es fundamental que nuestras autoridades cumplan íntegramente con lo peticionado en las notas generadas el 07/01/20 (AVISO 1), reiteradas a fines de enero (AVISO 2) y nuevamente hoy (AVISO 3), en cuanto al contenido y a los plazos.

Sres. del Concejo Municipal y DEM: hoy tienen el honor de representarnos. Y una alta responsabilidad. Nosotros les solicitamos a Uds. y les estamos recordando, una vez más, lo peticionado, pero Uds.: ¿están insistiendo ante el MPA? ¿No creen que deben exigir explicaciones? ¿No instarán al cumplimiento de parte del MPA de sus obligaciones como funcionarios? ¿Se quedarán pasivos, ante la falta de respuestas, explicaciones, soluciones, mejoras? ¿Uds. cómo se sienten cuando el MPA no les da explicaciones; les derivan la conversación hacia temas inconducentes a dar soluciones; dice que no puede darles estadísticas, que no puede darles datos sobre los ilícitos de Sunchales, que no puede darles nombres, que no vendrá a Sunchales a enfrentarse al Pueblo?

Piensen y reflexionen. A Uds., autoridades, el MPA no les da respuesta. ¿Imaginan cómo se siente el Pueblo?"