El 8 de marzo arranca el torneo oficial de Liga Rafaelina de Fútbol

La temporada 2020 de Liga Rafaelina de Fútbol será muy particular. Por un lado, la Primera A que agrupará a 16 equipos y por otro, la agrupación de los dos grupos de ascenso para jugar una única B, con un total de 23 elencos (podrían ser 24 si es que San Antonio confirma su participación).

El certamen estará comenzando el próximo domingo 8 de marzo, aunque el martes que viene, en la reunión del CD, se confirmarán los adelantos que pueda tener esta primera fecha.

En cuanto al desarrollo del principal certamen doméstico, jugarán todos contra todos a dos ruedas y habrá dos descensos. Finalizado el oficial, Apertura y Clausura, se volverá a disputar el cuadrangular Absoluto, con algunas modificaciones en relación a su primera edición en 2019. Las semifinales se jugarán a ida y vuelta, definiendo en cancha del campeón. El elenco que haya clasificado por sumatoria general de los dos torneos, tiene que ganar la serie por puntos o diferencia de gol. La gran final será a ida y vuelta, sin ventajas deportivas.

En relación a los clásicos, en la segunda fecha jugarán Sportivo ante el ‘Cervecero’, en Barranquitas. En el tercer capítulo la ‘Crema’ ante el ‘León’. En fecha 8 jugarán Ferro vs Peñarol. El fin de semana siguiente se disputará el superclásico de Sunchales con Libertad siendo local de Unión. Y en la última chocarán en San Vicente Bochazo recibiendo a Brown.

Con respecto al inicio del torneo, en las últimas horas diferentes presidentes de Ligas se reunieron con el Gobernador Omar Perotti, quien dio una respuesta al pedido de los clubes. Los mismos abonarán el valor básico más un porcentaje, lo que cerraría alrededor de $1220 por adicional. La próxima semana habrá reuniones en las Ligas por el tema de cantidades de adicionales en los partidos.

La primera fecha tendrá los siguientes encuentros: Ben Hur vs Dep. Libertad, Dep. Tacural vs Peñarol, Talleres (MJ) vs Dep Ramona, Arg. Quilmes vs Bochazo, Brown (SV) vs Sportivo Norte, Atlético de Rafaela vs Florida, Dep. Aldao vs Ferrocarril del Estado, Unión vs 9 de Julio.