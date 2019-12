Nuevo Peugeot 208: se filtraron imágenes digitalizadas de la versión de entrada de gama

Tal como se puede observar en las imágenes, esta versión, al ser la más accesible de la gama carece de la mayoría de los detalles que destacaban el diseño del nuevo 208: los faros principales son halógenos y dejó de lado las luces de circulación diurna de Led que se extendían entre los faros y el paragolpes, uno de los sellos de identidad de esta nueva generación. En su lugar, incorporó una simple moldura en color negro. También se reemplazaron los detalles cromados de la parrilla por un entramado de color negro, tonalidad que se repite en las manijas de las puertas y la carcasa de los espejos. Pero sin dudas, lo que más delata su condición de “base” son las llantas de acero con tazas o embellecedores plásticos en lugar de las llantas de aleación con las que hasta ahora había sido fotografiado. La única sutileza que se mantiene es el característico antiniebla trasero, otro sello de identidad que la marca implementó desde el 206.

Además de la variante más accesible, que se denominaría Active, Peugeot también registró el diseño de la versión tope de gama que sí se muestra muy similar a su par europea, con pasarruedas con protecciones en plástico negro, llantas de aleación diamantadas, faros de Led con la firma tipo garra, techo panorámico y doble salida de escape.



Si bien no trascendieron imágenes del interior, se podría tomar como referencia a la versión Like comercializada en Francia como la más básica de la gama. Al igual que en el exterior, carece de cualquier ornamentación, todo está ambientado con un simple y sobrio color negro. El volante carece de comandos multifunción y el instrumental digital fue reemplazado por uno analógico complementado por un display para la computadora de a bordo. La pantalla del sistema multimedia es más chica, pero al menos no fue sustituida por una radio convencional.



Por ahora, las únicas dudas que quedan son las relacionadas a su mecánica: se sabe que adoptará un nuevo motor 1.2 turbo de alrededor de 130 CV, que podría estar complementado por un 1.2 aspirado de 82 CV y el ya clásico 1.6 VTI de 115 CV, disponible con caja manual de 5 marchas o automática de 6 velocidades. Por el momento no se incluye al propulsor 1.6 THP, pero la marca ya estaría trabajando en una versión GTi de 225 CV.

Tal como señalamos al principio de la nota, el inicio de la producción está previsto para el segundo semestre de 2020 y su presentación podría darse en el marco del Salón de San Pablo o incluso antes en nuestro país.