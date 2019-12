Con la jura de los senadores, arrancó el recambio de la Legislatura santafesina

El gobernador Lifschitz aseguró ayer que desde su nueva función como diputado provincial y con un bloque mayoritario en la Cámara baja "no le van a poner obstáculos" a Perotti. "En Diputados es probable que nuestro bloque del Frente tenga un rol importante. Yo se lo dije al gobernador Perotti, no me veo como opositor. No me gusta ser opositor de nada. Vamos a trabajar positivamente, a tratar de allanar el camino para el nuevo gobierno, no vamos a poner obstáculos. Haremos una oposición muy constructiva, aportando nuestra visión y nuestra idea para el futuro de la provincia, pero en un marco de diálogo", anticipó el mandatario.

Con renovados chispazos en el bloque justicialista y una divisoria de aguas entre los radicales del Frente Progresista que ya no contará con legisladores del socialismo, ayer se despidió del cargo y tomó juramento el vicegobernador Carlos Fascendini a los senadores provinciales, 16 de ellos reelectos en su bancas. Las tres caras nuevas que se suman al recinto que presidirá a partir del próximo miércoles la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas son los representantes departamentales por Rosario, Marcelo Lewandowski y La Capital, Marcos Castelló, ambos justicialistas y por San Jerónimo el frentista Leonardo Diana.

El esperancino Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) continuará como presidente provisional del Senado y los senadores Germán Giacomino (Frente Progresista-Constitución) y Cristina Berra (PJ-San Martín) ocuparán las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.

El senador por San Lorenzo Armando Traferri fue ratificado en la presidencia del mayoritario bloque peronista que pasó de oposición a oficialismo, aunque no exento de diferencias políticas que quedaron al desnudo durante el debate del Presupuesto 2020 y ayer se replicaron en la conformación de las comisiones parlamentarias. Sucede que los seis senadores afines al "perottismo" se abstuvieron a la hora de la votación de la integración de las comisiones argumentando que "no habían sido consultados".

La cuestión generó un pase de facturas en plena sesión preparatoria entre Lewandowski y Traferri.

El "perottista" Alcides Calvo ejercerá la vicepresidencia del bloque peronista en el Senado provincial. La opositora bancada del Frente Progresista Cívico y Social tendrá dos bloques conformado sólo por legisladores del radicalismo, presididos por Felipe Michlig (San Cristóbal) y Hugo Rasetto (Iriondo).

Rodenas, que ayer estuvo presente en el hemiciclo del recinto de la Cámara alta, presidirá la Cámara alta luego de prestar juramento el próximo miércoles a las 17 ante la Asamblea Legislativa y luego ya como vicegobernadora en ejercicio le tomará juramento al gobernador electo Omar Perotti.

Según anticipó a este diario la futura titular del Senado con Perotti recorrerán a pie las cuatro cuadras que separan la Legislatura de la Casa Gris, para participar de la ceremonia de traspaso de los atributos del mando en el Salón Blanco de la Gobernación santafesina.

Durante la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la provincia citada para hoy a las 10 se llevará a cabo la ceremonia de juramento y asunción de los 50 diputados y diputadas provinciales electos en los comicios generales celebrados en la provincia el pasado domingo 16 de junio. Allí se descuenta que el actual gobernador Miguel Lifschitz será ungido nuevo presidente del cuerpo. Lifschitz, que sucederá a su correligionario Antonio Bonfatti, resultó amplio ganador en esa categoría electoral encabezando la lista de 28 diputados del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) que hoy jurarán en el Palacio Legislativo de la ciudad de Santa Fe.

También asumirán sus bancas siete diputados del Frente Juntos (PJ), encabezados por el reelecto Leandro Busatto; seis de Unite por la Vida y la Familia, por la nómina que encabezó Amalia Granata; cinco de de Juntos por el Cambio, integrantes de la lista de candidatos que encabezó el rosarino Gabriel Felipe Chumpitaz; dos del Frente Social y Popular (FSP), los reelectos Carlos Del Frade y Mercedes Meier y Rubén Giustiniani y Silvia Ausburguer, ambos reelectos por el bloque Igualdad y Participación (IP).

Diputados

