Federal A: día y horario confirmados para la visita de Unión a Juventud Unida

Después de sufrir una nueva derrota en Sunchales, este domingo Unión intentará recuperarse en Gualeguaychú, cuando visite a Juventud Unida. Será el domingo a las 17, por la fecha 12 del Torneo Federal A.

El Verde está invicto jugando como visitante en este campeonato. Sumó 7 puntos en 5 partidos en esa condición e intentará revalidarlo ante uno de los colistas del grupo.

Es que el Decano que conduce Miguel Fullana suma apenas 8 unidades (Unión tiene 13) y comparte el último lugar con Gimnasia de Concepción del Uruguay. Así, será fundamental un triunfo sunchalense para despegarse un poco más de la zona roja.

EL RESTO DE LA FECHA

Güemes vs Douglas

Sportivo Las Parejas vs Boca Unidos

San Martín (Fsa) vs Chaco For Ever

Sarmiento vs Crucero del Norte

Central Norte vs Sportivo Belgrano

Defensores de Belgrano (VR) vs Gimnasia (CdU)