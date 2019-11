Agarrate Catalina: "Hablamos de la brecha ideológica y de la grieta social en un intento por multiplicar el pensamiento"

Agarrate Catalina trajo el colorido del carnaval de Montevideo a Sunchales con su show Defensores de cusas perdidas. Con letras cargadas de referencias caricaturescas a las costumbres uruguayas, pero también con una marcada crítica a la desigualdad social y a la realidad socio-política que vive el continente americano, la murga logró arrancar los más efusivos aplausos y se llevó el pleno reconocimiento del público sunchalense después de la función.

Antes de salir al escenario, los hermanos Cardozo, Yamandú y Tabaré, quienes comandan Agarrate Catalina, repasaron algunos aspectos de su show. "En el bloque de la defensa de la lucha de clases, usamos esa excusa para hablar de la brecha social, de la grieta ideológica y del pensamiento binario". "Es un intento de multiplicar el pensamiento y defender la libertad, no de ceder terreno a las medianías por conveniencia, ni es una apología al pensamiento único".

"No hay ningún partido ni grupo de poder que nos dicte una coma ni un punto"

Aunque sus composiciones saitirizan a la condición del ser uruguayo, se mostraron reconfortados por la recepción que su gira ha tenido por parte de la audiencia argentina. "Nuestra caricatura nace para el carnaval, para el barrio y nuestros tablados, pero en general, son preocupaciones que tienen una temática humanística en el fondo. Hablamos del bicho humano frente al espejo del humor. Hemos paseado esta gira por más de treinta ciudades de Argentina y la recepción ha sido super reconfortante y muy alentadora, porque no era lo más fácil para este colectivo hacer esa caricatura que implica autocrítica. El público se la lleva, la debate y nos la devuelve".

Yamandú también habló de la línea ideológica de Agarrate Catalina y se refirió a las críticas que asociaban a la agrupación directamente con el Frente Amplio (hoy, el partido que gobierna Uruguay): "Nuestros espectáculos están hechos y ofrecidos a la gente desde la completa honestidad artística y desde la absoluta independencia, no hay ningún partido ni grupo de poder que nos dicte una coma o un punto. Cantamos exactamente lo que queremos cantar y con las personas que queremos cantar". "No operamos a nivel político partidario, pero eso no nos exime de hacer nuestra declaración de principios ni de dar nuestro manifiesto acerca de lo que sucede con nuestra realidad. Nos da la libertad de no tener que deberle nada a nadie y de poder criticar exactamente lo que queremos criticar".