Paka Paka, el canal infantil del Estado, anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva programación para julio de 2025, con un video de difusión que ya generó repercusiones. En un mensaje publicado por la cuenta oficial de la TV Pública en la red social X, se anticipa un fuerte cambio en la identidad estética y conceptual del canal, con eje en una “nueva visión” de la generación de contenidos.

El video institucional, de casi tres minutos, muestra un rediseño visual de toda su identidad y resume el espíritu de la renovación: “Llega una nueva programación pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años… sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores”.

¡Prepárense para una aventura totalmente renovada en @PakaPakaArg! Después de meses de mucho trabajo, llega una nueva programación pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años … sin bajada de línea… pic.twitter.com/OtoRy4SIgv — TVP (@TV_Publica) May 22, 2025

Cómo quedó la nueva programación de Paka Paka

Si bien no se detalló la grilla exacta, algunos de los contenidos serán: Argentinhitos, Cuna de Campeones, A Veces Sí, A Veces No, Los Chicos Preguntan, y “un increíble programa de ajedrez animado, hecho por el primer estudio de animación propia del canal”. También se suman algunos títulos internacionales como Dragon Ball, Tuttle Twins, World Trigger, Mouk, Bobby and Bill y Ultrazombies.

Como complemento, la señal nacional decidió crear Gen Z, el primer programa de análisis del universo Dragon Ball Z, orientado a los fanáticos de este animé japonés.

¿Seguirá Zamba en Paka Paka?

La figura de Zamba, uno de los personajes más emblemáticos de la señal desde su creación en 2010, se mantiene en la grilla, pero con cambios notorios en su apariencia y narrativa. El comunicado da a entender que su nuevo aspecto representa un cambio aún más profundo; “¿Y Zamba? Tranquilos… lo estamos arreglando, y muy pronto habrá sorpresas que van a dar que hablar”.

La llegada de Milton Friedman a Paka Paka

La inclusión de Milton Friedman en la nueva programación de Paka Paka remite directamente al universo de los Tuttle Twins, una serie animada creada en Estados Unidos que propone enseñar economía y política a los más chicos desde una perspectiva liberal. Estrenada en 2021, la ficción muestra a dos hermanos que viajan en el tiempo y aprenden conceptos como la libertad individual, el mercado y la propiedad privada junto a figuras como Adam Smith, Ludwig von Mises y el propio Friedman.

Basada en los libros del activista libertario Connor Boyack, la serie promueve valores de corte conservador y critica abiertamente al Estado, los impuestos y el marxismo. En su narrativa, el colectivismo es presentado como una amenaza, mientras que los enemigos suelen encarnar ideas como la inflación o el control gubernamental.

¿De qué trata Dragon Ball Z?

Dragon Ball Z es una serie animada japonesa creada por Akira Toriyama, considerada uno de los animé más influyentes de las últimas décadas. Estrenada originalmente en 1989, narra la historia de Gokú, un guerrero que defiende la Tierra de enemigos poderosos a través de batallas épicas y transformaciones cada vez más espectaculares. Con una estética reconocible, efectos visuales dinámicos y una narrativa centrada en el esfuerzo y la superación, la serie se consolidó como un fenómeno global que aún hoy capta la atención de nuevas generaciones.