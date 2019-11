Liga Rafaelina: se posterga la definición del Clausura

Habrá que esperar para conocer al nuevo campeón del fútbol liguista. Desde las 16 de esta tarde debían disputarse los tres encuentros que definían el Torneo Clausura: Unión vs 9 de Julio; Ferro vs Argentino Quilmes y Sportivo Norte vs Peñarol. Sin embargo, los delegados de los clubes involucrados acordaron la suspensión y reprogramación.

Las precipitaciones registradas no permitirían que los partidos transcurrieran en las condiciones ideales, por lo que el próximo martes, tras la sesión ordinaria del Consejo Directivo, se darán a conocer los nuevos días y horarios.