Fuertes reclamos por la apertura de la Comisaría y la liberación de los policías en una manifestación sunchalense que tuvo escasa convocatoria

La célebre canción "El reino del revés" de María Elena Walsh podría sumar un nuevo párrafo observando la situación que se desencadenó en Sunchales, a partir de la polémica decisión de la fiscal Gabriela Lema de intervenir la Comisaría Tercera. "Los policías están entre rejas, mientras los delincuentes están a pie" expresaría, sintetizando la bronca que exteriorizaban sin tapujos los vecinos sunchalenses que se hicieron eco de la convocatoria realizada en Avenida Belgrano y Urquiza.

Habrá que ser sincero. Sunchales es una comunidad que le cuesta movilizarse y nada lo motiva, ni siquiera que la dependencia policial se encuentre cerrada a pesar de las reiteradas quejas de inseguridad que se manifiestan en redes sociales y medios de comunicación. Deberían entender que un like en Facebook no es igual a estar presente en carne y hueso siendo parte de un colectivo que fue a buscar explicaciones sobre un suceso que debe tener escasos antecedentes en la historia judicial. Y bramaron porque están hartos de las resoluciones de funcionarios judiciales que habitan en Rafaela y desconocen las problemáticas vernáculas. El mensaje fue claro: nadie apaña a un policía que pudo caer en excesos con un detenido, pero intervenir la Comisaría ha sido aún más exagerado, brindando un mensaje confuso sobre el rol de la Justicia en la seguridad de una comunidad. Lema debió agotar todas las instancias para que las acciones periciales efectuadas por la Policía de Investigaciones (PDI) finalizaran durante la misma jornada. La fiscal debió sopesar que clausurar la dependencia policial no se corresponde con cualquier otro organismo público.

El intendente Gonzalo Toselli, empujado por las circunstancias y apoyando la manifestación, trató de dar explicaciones ante los vecinos que exigían la presencia de la Justicia, evidenciando la preocupación que les generaba la acefalía y el posible perjuicio en el servicio preventivo que efectúan las fuerzas policiales. El mandatario sunchalense explicó que la Unidad Regional V se hizo cargo de la faz operativa, que se compensó la ausencia de los agentes detenidos con otros reemplazantes provisorios de otras dependencias y que el único inconveniente es la imposibilidad de utilizar el edificio y comunicarse con el número telefónico de la Comisaría. Por eso hizo hincapié en que los vecinos radiquen sus denuncias al 911 o al 105 de la Guardia Urbana Sunchalense.

Minutos después, los familiares de los policías detenidos se preguntaban: "¿Y a nosotros quien nos cuida?", exponiendo la contradicción de que uno de los detenidos ya se encontraba libre, a pesar de las abundantes pruebas recolectadas en la vivienda ubicada en Catamarca al 800, mientras ellos tenían a un familiar preso y con el riesgo de ser víctimas de los delincuentes que se burlaban de la inédita situación.

También hablaron los vecinos y tomó relevancia una de ellas que vive cerca del inmueble de los malvivientes, afirmando que tiene un disparo en el frente de su vivienda y que el pasado jueves estuvo encerrada 7 horas por la balacera que se produjo a la tarde en el Barrio 9 de Julio.

Finalmente, el subjefe de la Unidad Regional V, director de Policía, Domingo García garantizó la operatividad del accionar preventivo policial a pesar de la intervención en la dependencia policial. Ante la consulta de la prensa si consideraba que un calabozo habilitado en la Comisaría Tercera era suficiente para una comunidad como Sunchales, respondió negativamente.



Este video es un fragmento del Facebook Live que ha realizado Móvil Quique Ciudad