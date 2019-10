A Libertad se le escapó en el cierre y no puede cortar la racha negativa

Fueron 90 segundos fatales a menos de 2' del final donde Libertad se quedó sin gol y tuvo pérdidas letales que Atenas las transformó en una ventaja de 4 para terminar festejando 74 a 79 en el Hogar de los Tigres. Lucas Arn no solo fue el goleador con 23 puntos sino el hombre clave en el último capítulo porque aportó 14 unidades junto a Leonardo Lema que convirtió 18. En los aurinegros, se destacó Andrés Lugli con 17 conversiones.

No hay dudas de que fue el mejor partido de Libertad en lo que va del Súper 20 a pesar de no haber cortado la racha negativa en la que está envuelto y que se estira a seis derrotas en fila. Los Tigres tuvieron mayor regularidad en el juego, se vieron pasajes de buen básquetbol y estuvieron siempre en juego. Lamentablemente no acertaron en el cierre y el premio quedó en manos de los cordobeses.

Hubo una paridad casi extrema en la primera etapa. El Griego estuvo al frente con ventajas exiguas casi todo el tiempo salvo cuando el dueño de casa disfrutó por un corto lapso del liderazgo (30-29). Las diferencias notables se observaron en el goleo: en el primer capítulo se vieron ofensivas más claras y mejores porcentajes de tiros redondeando un parcial 20-21; mientras que en el segundo período decreció notablemente la producción, estableciendo un raquítico 12-13.

El tercer cuarto fue el mejor pasaje del dueño de casa pese a que Pablo Rivas se condicionó con 4 faltas y el DT Saborido debió apelar a los juveniles López y Eydallín (este último de buen juego). Libertad dejó en 16 a los cordobeses que se alimentó a cuentagotas del trío Baralle, Chiarini y Lema. En contrapartida, la dupla Lugli - Torres (15 entre los dos) se transformaba en una pesadilla para la defensa verde y blanca, obteniendo una ventaja de 6, distancia que se redujo a 3 antes del descanso corto (53-50).

En el último capítulo, casi no se sacaron diferencias, a tal punto que estaban igualados en 72 restando 1'50''. El oficio de Arn y la potencia de Lema sustentaban el goleo de El Griego. Los bombazos perímetrales de Alonso, González y Lugli mantenían con vida a los Tigres. Pero llegó ese minuto y medio fatal donde sufrió 2 perdidas dolorosas y se secó en el aro contrario, una oportunidad que Atenas no dejó pasar para distanciarse a 4 restando 1'22'' (72-76), ventaja que terminó siendo determinante en el cierre.

https://www.fibalivestats.com/u/ADC/1348164/bs.html