Violento robo en Ataliva: Irrumpieron armados, golpearon a dos mujeres y escaparon con dinero

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Un grave hecho de inseguridad sacudió a la localidad de Ataliva, donde tres hombres armados irrumpieron en una vivienda y protagonizaron un violento asalto que dejó a dos mujeres con lesiones.

Todo ocurrió durante la noche de este martes 21 cuando en el domicilio escucharon golpes en la puerta. Al abrir, fueron sorprendidas por los agresores, que ingresaron de manera abrupta exigiendo dinero y otros elementos.

La situación rápidamente se tornó violenta. Mientras una de las mujeres intentaba pedir ayuda, uno de los delincuentes se dirigió hacia una habitación donde se encontraba otra integrante de la familia junto a un menor. Allí también se registraron agresiones físicas.

De acuerdo a lo que trascendió, una de las víctimas recibió un golpe en la cabeza con un arma, mientras que ambas fueron amenazadas en todo momento por los atacantes, que se mostraban alterados.

Los autores lograron apoderarse de una suma cercana a los 300 mil pesos, varios teléfonos celulares y la llave de arranque de una motocicleta, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, las mujeres debieron ser asistidas en el centro de salud local, donde se constató que presentaban lesiones en la cabeza y otras heridas leves.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó las primeras medidas para intentar dar con los responsables del violento episodio.