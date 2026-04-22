Confirman vuelos directos desde Rosario a Punta Cana con tres frecuencias semanales

Arajet, aerolínea líder de República Dominicana, confirmó que hará vuelos directos desde Rosario a Punta Cana, con tres frecuencias semanales. Será a partir de mediados de junio y para celebrar esta nueva propuesta hacia uno de los destinos caribeños más buscados, la compañía hará una promoción de lanzamiento con descuentos de hasta el 25%.

La aerolínea dominicana anunció en las últimas horas que expande su presencia en Argentina y convierte a Rosario en su cuarta ciudad con operación directa. Las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Rosario iniciarán el 16 de junio de 2026 y para celebrarlo la aerolínea lanza oferta de hasta 25% de descuento.

Arajet detalló que será una ruta directa entre Rosario y Punta Cana, República Dominicana, que iniciará operaciones el 16 de junio de 2026 con tres frecuencias semanales.

. Arajet, la aerolínea dominicana líder

Con este anuncio, Rosario se convierte en la cuarta ciudad argentina donde esta compañía establece vuelos directos, ampliando la conectividad aérea y la red de más de 28 destinos y 15 países que hoy tiene la aerolínea.

“Desde Rosario, los pasajeros podrán conectar con más de 13 destinos de nuestra amplia red, incluyendo Miami, Orlando, Nueva York, Lima, Cancún, Kingston, entre otros”, afirmó Mercedes Martínez, vicepresidente de Alianzas Corporativas de la aerolínea.

Por su parte, Alejandra Mattheus, Secretaría de Deporte y Turismo de la ciudad de Rosario, estableció que “con este anuncio, Rosario suma conectividad internacional eficiente y accesible. Estamos acercando a los rosarinos al corazón de las américas, pero también estamos abriendo nuestra ciudad para que vengan a conocernos y a disfrutar de los encantos del Paraná”.

Arajet es la aerolínea dominicana reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023, inició operaciones en 2022 y actualmente cuenta con dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8, ofrece viajes hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

Según datos de la compañía, Arajet cerró el mes de marzo con los mejores registros de pasajeros transportados en su historia, alcanzando casi medio millón de personas movilizadas en el primer trimestre del año, incluyendo los pasajeros en conexión, para un total fueron 496,218.

Enero fue el mejor mes de la compañía, mientras que marzo se posicionó como el segundo mejor, con alrededor de 150 mil pasajeros transportados, según los datos de la JAC, a los que se suman unos 16 mil viajeros que utilizaron la aerolínea para conectar hacia otros destinos, usando a la República Dominicana como punto de escala.