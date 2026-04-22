El mail sobre la Línea *910 para bloquear celulares robados no es una estafa: Es verdadero y fue enviado por el Gobierno nacional

En las últimas horas, varios usuarios recibieron un mail desde la dirección de correo electrónico “[email protected]“, con el asunto “¿Te robaron o perdiste el celular?”.

El mensaje comienza diciendo “Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso” y sigue: “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular”. Al final del texto, un botón invita a clickear para “Ver más”.

Ante esto, se viralizaron posteos en redes sociales y notas en portales periodísticos que advierten que se trataría de una estafa virtual conocida como phishing, que suplanta la identidad del Gobierno nacional.

Pero el mail no es una estafa: es verdadero y fue enviado por Presidencia de la Nación. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Seguridad nacional -el organismo que coordina la línea *910- ante la consulta de Chequeado.

Además, el botón que aparece en el mail (“Ver más”) lleva a un enlace web verídico del sitio oficial de Presidencia (argentina.gob.ar).

El Gobierno confirmó a este medio que el mail es real

Ante la viralización de este contenido, Chequeado se contactó con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde la Dirección de Comunicación del organismo señalaron a este medio: “El mail es de Presidencia. También salieron mensajes de texto SMS. No es una estafa”.

Por otro lado, el botón que aparece adjunto en el mensaje (“Ver más”) lleva a un enlace sobre la Línea *910 dentro del sitio oficial de Presidencia (argentina.gob.ar). Por lo tanto, no se trata de un enlace malicioso.

Lo mismo ocurre con el enlace al final del correo que invita a “desuscribirse”. El mismo lleva a un sitio web para dar de baja el correo del listado de mails. No a un sitio web malicioso, ni se piden datos personales.

El servicio *910 existe y es legítimo

El *910 es un servicio gratuito, disponible en todo el país y operativo las 24 horas, los 7 días de la semana.

Ante un robo o extravío, cualquier persona puede llamar desde cualquier teléfono y bloquear su equipo de manera inmediata, dejando inutilizable tanto el dispositivo como la línea.

La línea fue relanzada y presentada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en mayo de 2025.

Bullrich destacó que el sistema está integrado con las compañías telefónicas, quienes al recibir la denuncia bloquean el IMEI (código único del equipo), dejando inutilizado el celular a nivel nacional.

“Con *910 bloqueás tu teléfono y nadie más puede usarlo. Tus datos son tuyos, protegelos. Es una herramienta importantísima para enfrentar el delito más frecuente del país”, sostuvo.

Recomendaciones para estar atento a posibles estafas a nombre del Gobierno nacional

Si bien el correo difundido en este caso es verdadero, con frecuencia sí circulan correos electrónicos falsos enviados en nombre de organismos gubernamentales, tal como verificó Chequeado en diversas oportunidades.

Ante la duda sobre la veracidad de un mensaje, se recomienda no ingresar a direcciones URL ni descargar archivos adjuntos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación comparten una serie de consejos a tener en cuenta para evitar caer en estafas en Internet. Algunos de ellos consisten en: