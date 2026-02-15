En febrero de 2027 finalizará la ejecución del tramo entre Arroyito y Santiago Temple, en la Autopista 19

La finalización de la Autopista Nacional 19, que une Córdoba con Santo Tomé (Santa Fe), y conexión con Entre Ríos, tiene fecha estimada: febrero de 2027. Con más de 3 millones de vehículos anuales circulando por el corredor, la Provincia de Córdoba asumió con fondos propios la culminación de los tramos inconclusos de una traza considerada estratégica para la Región Centro y el Mercosur.
El presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, confirmó en diálogo exclusivo con Luis Mino, en el programa Ahora Vengo, por AIRE, que los trabajos avanzan “a pleno” en los tres tramos licitados, y que actualmente generan más de 500 puestos de trabajo directos. “Fue una decisión del gobernador bajo un convenio que firmó el Gobierno nacional. Llamamos a licitación en octubre del año pasado y hoy las máquinas están trabajando con febrero del año que viene como finalización de la autopista completa. Seguramente iremos inaugurando por tramos”, explicó.