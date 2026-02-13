Impactante incendio en la Planta Industrial de Rafaela

Un incendio afectó a la empresa Peacock durante la madrugada de este viernes en el Parque Industrial de Rafaela, lo que motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El alerta se recibió alrededor de las 4:38 y dio lugar a la salida de dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Rafaela, a las que luego se sumaron unidades de Bomberos Voluntarios. El foco ígneo se produjo en la industria ubicada en la intersección de las calles Sebastián Valvo y Ageo Culzoni.

Con el correr de los minutos, se informó que el incendio logró ser contenido dentro de la planta, y los equipos trabajaron intensamente con cuatro líneas de ataque para completar las tareas de extinción y evitar la propagación del fuego.

En el operativo intervinieron móviles autobomba y cisterna de ambos cuarteles, además de camiones municipales que aportaron agua para reforzar las labores. La situación quedó bajo control, mientras se continuaba con tareas de enfriamiento y verificación del lugar.