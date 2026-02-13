Impactante incendio en la Planta Industrial de Rafaela

El siniestro se registró cerca de las 5:00 de este viernes en una firma dedicada a soluciones gráficas, ubicada en Culzoni al 2300. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas.
PolicialesHace 9 horas El Eco de Sunchales
Incendio en PAER 13-2-26

Un incendio afectó a la empresa Peacock durante la madrugada de este viernes en el Parque Industrial de Rafaela, lo que motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El alerta se recibió alrededor de las 4:38 y dio lugar a la salida de dotaciones del Cuartel Central de Bomberos Rafaela, a las que luego se sumaron unidades de Bomberos Voluntarios. El foco ígneo se produjo en la industria ubicada en la intersección de las calles Sebastián Valvo y Ageo Culzoni.

Con el correr de los minutos, se informó que el incendio logró ser contenido dentro de la planta, y los equipos trabajaron intensamente con cuatro líneas de ataque para completar las tareas de extinción y evitar la propagación del fuego.

En el operativo intervinieron móviles autobomba y cisterna de ambos cuarteles, además de camiones municipales que aportaron agua para reforzar las labores. La situación quedó bajo control, mientras se continuaba con tareas de enfriamiento y verificación del lugar.

Te puede interesar
robo ventana

Robo de una notebook y objetos personales en una vivienda

El Eco de Sunchales
PolicialesHace 9 horas
En el inmueble ubicado en calle Crespo al 1000, delincuentes saltaron un tapial y forzaron la puerta trasera de la vivienda para acceder al interior. Se apoderaron de una mochila que contenía una computadora portátil Dell Latitude 3420.
Robo televisor

Roban un televisor de 43 pulgadas

El Eco de Sunchales
PolicialesEl miércoles
 En la tarde del lunes 9, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Tucumán al 400 mientras no se encontraba su residente, apropiándose del aparato electrónico.
auto incendiado 1 7-2-26

Dos autos incendiados en la mañana del sábado

El Eco de Sunchales
Policiales08 de febrero de 2026
El primer foco ígneo se produjo a media mañana, en calle Presidente Illia al 500, en barrio 9 de Julio. El otro incendio vehicular se originó en calle Fortín de los Sunchales, en barrio Moreno.
Lo más visto
Boletín de noticias