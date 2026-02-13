Felipe Michlig fue reelecto como Presidente Provisional del Senado

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, continuará como Presidente Provisional

La Cámara de Senadores realizó este jueves la Sesión Preparatoria de cara al inicio del Período de Sesiones Ordinarias N° 144, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero, en el marco de la nueva fecha determinada por la Constitución Provincial, sancionada en el año 2025.

La elección no arrojó cambios respecto a la composición anterior. En tal sentido el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, continuará como Presidente Provisional, a propuesta del senador Rodrigo Borla, la que fue aprobada por unanimidad por el pleno.

«Quiero agradecer a quienes integramos esta cámara por la relación madura y respeto a la institucionalidad, a la representación que tenemos y a la historia de cada partido. Este Senado respeta las diferencias y puede trabajar en conjunto en la confianza que nos dieron los santafesinos a través del voto popular”, señaló Felipe Michlig.