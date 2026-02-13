Felipe Michlig fue reelecto como Presidente Provisional del Senado
Composición de la Mesa Directiva
Michlig estará acompañado por el vicepresidente provisional 1°, Osvaldo Sosa, y la vicepresidenta provisional 1°, Leticia Di Gregorio. Asimismo, Agustín Lemos fue ratificado como secretario legislativo, Patricia Boni como subsecretaria y Diego Maciel como secretario administrativo.
También el cuerpo decidió los días y horarios para sesionar, respetando los habituales: jueves a las 15 horas y viernes a las 10 horas. Finalmente, se votó la conformación de las Comisiones que integran el Cuerpo.
Apertura del Período de Sesiones N° 144
Vale recordar que la Sesión Ordinaria N° 1 del Período N° 144 fue convocada para el próximo domingo 15 de febrero, a las 8:30. Mientras que la Asamblea Legislativa en la que el Gobernador de la Provincia brindará su informe anual fue citada a las 9:00 del mismo día.