Felipe Michlig fue reelecto como Presidente Provisional del Senado

La mesa directiva quedó integrada por el legislador del Departamento San Cristóbal como presidente provisional y Osvaldo Sosa y Leticia Di Gregorio como vicepresidentes. También se definieron los horarios de sesión y la conformación de las comisiones internas.
Felipe Michlig
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, continuará como Presidente Provisional
La Cámara de Senadores realizó este jueves la Sesión Preparatoria de cara al inicio del Período de Sesiones Ordinarias N° 144, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero, en el marco de la nueva fecha determinada por la Constitución Provincial, sancionada en el año 2025.
La elección no arrojó cambios respecto a la composición anterior. En tal sentido el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, continuará como Presidente Provisional, a propuesta del senador Rodrigo Borla, la que fue aprobada por unanimidad por el pleno.
«Quiero agradecer a quienes integramos esta cámara por la relación madura y respeto a la institucionalidad, a la representación que tenemos y a la historia de cada partido. Este Senado respeta las diferencias y puede trabajar en conjunto en la confianza que nos dieron los santafesinos a través del voto popular”, señaló Felipe Michlig.

Composición de la Mesa Directiva

Michlig estará acompañado por el vicepresidente provisional 1°, Osvaldo Sosa, y la vicepresidenta provisional 1°, Leticia Di Gregorio. Asimismo, Agustín Lemos fue ratificado como secretario legislativo, Patricia Boni como subsecretaria y Diego Maciel como secretario administrativo.

También el cuerpo decidió los días y horarios para sesionar, respetando los habituales: jueves a las 15 horas y viernes a las 10 horas. Finalmente, se votó la conformación de las Comisiones que integran el Cuerpo.

Apertura del Período de Sesiones N° 144

Vale recordar que la Sesión Ordinaria N° 1 del Período N° 144 fue convocada para el próximo domingo 15 de febrero, a las 8:30. Mientras que la Asamblea Legislativa en la que el Gobernador de la Provincia brindará su informe anual fue citada a las 9:00 del mismo día.

