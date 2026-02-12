De la precariedad al desarrollo: Los siete ejes del Socialismo para modernizar el mercado laboral

Presidenta del PS, Mónica Fein

Desde el PS se advierte que la iniciativa debilita la negociación colectiva, desfinancia la seguridad social y convalida la precariedad en plataformas digitales. Además, denuncian que la propuesta carece de legitimidad social al no ser fruto de un diálogo entre el Estado, trabajadores, organizaciones y empleadores. “Una reforma necesita debate abierto y de fondo. El proyecto de Milei fue elaborado por unos pocos y bajo cuatro llaves”, sostuvo Fein.

El PS impulsa una agenda de siete ejes que incluye la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y una regulación específica para MiPyMEs que facilite la formalización sin degradar derechos. La propuesta también contempla el derecho universal a la formación continua ante el avance de la inteligencia artificial y una agenda de cuidados para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Frente a un mercado laboral con un 43,3% de informalidad a finales de 2025, el Socialismo promueve un plan productivo integral. Una reforma moderna debe integrar la innovación tecnológica con la protección de derechos, promoviendo un Estado que garantice la transparencia y resuelva los conflictos en lugar de profundizar la desigualdad estructural.

