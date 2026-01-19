Desvío sobre RN 34: A la altura de Monigotes y por la construcción de una alcantarilla

Vialidad Nacional autorizó la construcción de una nueva alcantarilla de cruce en en el kilómetro 314, en el marco de adecuaciones hidráulicas de la zona.
RegiónEl lunes Vialidad Nacional
Desvio RN 34 - Monigotes

Para posibilitar la demolición de la actual alcantarilla y la conformación de la nueva estructura, ampliada de acuerdo a los estudios hidrológicos presentados, se dejó establecido un desvío permanente paralelo a la calzada de la RN 34 en el kilómetro 314 en la jurisdicción de Monigotes. La variante de paso, para ambos sentidos de circulación, se encuentra operativa las 24 horas, advertida a los usuarios con cartelería preventiva y paso a velocidad reducida en el tramo delimitado por elementos de seguridad. 

El proyecto de demolición, reconstrucción de la alcantarilla y conformación del desvío, fue controlado y autorizado por Vialidad Nacional de acuerdo a las normativas vigentes en el marco de permisos de obras de terceros sobre Rutas Nacionales.

Lo más visto
Boletín de noticias