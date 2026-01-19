Desvío sobre RN 34: A la altura de Monigotes y por la construcción de una alcantarilla

Para posibilitar la demolición de la actual alcantarilla y la conformación de la nueva estructura, ampliada de acuerdo a los estudios hidrológicos presentados, se dejó establecido un desvío permanente paralelo a la calzada de la RN 34 en el kilómetro 314 en la jurisdicción de Monigotes. La variante de paso, para ambos sentidos de circulación, se encuentra operativa las 24 horas, advertida a los usuarios con cartelería preventiva y paso a velocidad reducida en el tramo delimitado por elementos de seguridad.

El proyecto de demolición, reconstrucción de la alcantarilla y conformación del desvío, fue controlado y autorizado por Vialidad Nacional de acuerdo a las normativas vigentes en el marco de permisos de obras de terceros sobre Rutas Nacionales.