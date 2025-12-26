Cierre de año de "Adultos Mayores en Acción"

Recolección de residuos en Año Nuevo
El servicio de recolección tendrá el siguiente cronograma: Miércoles 31/12, no se realizará la recolección de residuos. Jueves 1/01, recolección normal de residuos recuperables y no recuperables.
Fue jornada muy especial de cierre y despedida del año, recreando un encuentro lleno de juegos, bailes y actividades grupales.
La Municipalidad de Sunchales compartió este comunicado referido al espacio Adultos Mayores en Acción:
"Desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos, junto al equipo de Políticas de Adultos Mayores, compartimos una jornada muy especial de cierre y despedida del año con quienes forman parte del espacio Adultos Mayores en Acción.
Fue un encuentro lleno de juegos, bailes y actividades grupales, donde no solo celebramos lo vivido durante este 2025, sino que también nos detuvimos a evaluar el camino recorrido y a proyectar deseos para el 2026.
En las palabras y devoluciones de las y los participantes apareció con mucha fuerza el valor de este espacio como lugar de encuentro, inclusión y acompañamiento, donde pueden compartir con sus pares, sentirse parte, disfrutar y cuidar su bienestar a través de actividades físicas y de estimulación cognitiva.
Para el próximo año, los deseos se repitieron: salud, paz, continuidad y fortalecimiento del espacio, junto a un profundo agradecimiento a los profesores que, con compromiso y cariño, acompañan cada jornada.
Cerramos el encuentro compartiendo un almuerzo, celebrando los vínculos construidos y renovando el compromiso de seguir promoviendo espacios que cuiden, integren y pongan en valor a las personas mayores.
Porque encontrarse, moverse y compartir también es un derecho".
La aseguradora celebra 80 años de su creación en Sunchales, recibiendo de manos del intendente Pablo Pinotti, el Decreto de Interés Municipal.
La Municipalidad de Sunchales informa como se brindará el servicio durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre.
Una nueva edición se iba a desarrollar este fin de semana en Plaza Libertad. El Municipio tomó esta decisión con el objetivo de preservar la seguridad del público, evitando su exposición a posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos.
Una nueva edición se desarrollará este 20 y 21 de diciembre en Plaza Libertad, donde se podrá disfrutar de dos jornadas de grandes show musicales, academias locales y regionales. Además habrá paseo de artesanos y opciones gastronómicas.
La obra de infraestructura para brindar el servicio eléctrico en el megaproyecto urbanístico ubicado al sur del ejido urbano, en Barrio Villa Autódromo, recibió la aprobación de la Empresa Provincial de Energía.
El Senado sancionó el proyecto “Principio de Inocencia Fiscal” que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. Se implementa un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales, lo que podría incentivar el uso de dinero no declarado.
La aeroestación podrá recibir a aviones de mayor porte y se pone en marcha una nueva estructura para arribos y embarques internacionales. A partir del próximo martes, el aeropuerto contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.
Hasta el 28 de febrero los clientes de Banco Macro pueden disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.
El Juez Marcelo Gelcich tomó esta decisión por tres motivos: reticencia informativa; crisis laboral y previsional; y falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables. La cooperativa no pierde el control y dirección pero sus administradores ya no pueden decidir solos. La contadora Lucila Inés Prono se haría cargo de ese puesto por 60 días prorrogables.
El club rotario distingue a alumnos de todos los establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad y la zona rural, por su rendimiento académico (mejor promedio) y la práctica cotidiana de los valores de solidaridad y compañerismo.