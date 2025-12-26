Cierre de año de "Adultos Mayores en Acción"

La Municipalidad de Sunchales compartió este comunicado referido al espacio Adultos Mayores en Acción:

"Desde la Subsecretaría de Promoción de Derechos, junto al equipo de Políticas de Adultos Mayores, compartimos una jornada muy especial de cierre y despedida del año con quienes forman parte del espacio Adultos Mayores en Acción.

Fue un encuentro lleno de juegos, bailes y actividades grupales, donde no solo celebramos lo vivido durante este 2025, sino que también nos detuvimos a evaluar el camino recorrido y a proyectar deseos para el 2026.

En las palabras y devoluciones de las y los participantes apareció con mucha fuerza el valor de este espacio como lugar de encuentro, inclusión y acompañamiento, donde pueden compartir con sus pares, sentirse parte, disfrutar y cuidar su bienestar a través de actividades físicas y de estimulación cognitiva.

Para el próximo año, los deseos se repitieron: salud, paz, continuidad y fortalecimiento del espacio, junto a un profundo agradecimiento a los profesores que, con compromiso y cariño, acompañan cada jornada.

Cerramos el encuentro compartiendo un almuerzo, celebrando los vínculos construidos y renovando el compromiso de seguir promoviendo espacios que cuiden, integren y pongan en valor a las personas mayores.

Porque encontrarse, moverse y compartir también es un derecho".